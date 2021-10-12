Жители Нового Уренгоя недовольны работой светофоров на оживленных перекрестках

Горожане просят перенастроить светофоры Фото: Ольга Крыльцова

Жители Нового Уренгоя массово жалуются на неудобную работу светофоров: автомобилистам приходится слишком долго стоять на красный свет, а пешеходы не успевают перейти дорогу, пока горит зеленый.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, один из горожан решил выложить пост в соцсети, в котором поделился своим мнением.

- Светофоры слишком долгие. Думаю, не я один это заметил. Красный горит 90 секунд, а зеленый - 20 секунд, - написал автор поста, сопроводив его соответствующим фото.

Фото: паблик "ГОРОРО | Новый Уренгой"

На снимке видна огромная вереница автомобилей, собравшаяся на перекрестке улиц Ямальская - Сибирская, и красный сигнал светофора, которому предстоит гореть еще 76 секунд.

В комментариях горожане активно поддержали земляка, начав рассказывать о своих злоключениях на дорогах.

- Да, тоже заметил. Кто поставил 90 секунд? Вечером пробка нереальная, приходится две минуты стоять на красном, - написал Андрей.

- Мало того, что через каждые 20 метров светофоры, так еще и горят 70-90 секунд... Город светофоров. Особенно ночью раздражает стоять на пустом перекрестке, - рассказывает Артем.

- В часы пик по 20 минут стою, а в обычном случае по 2-3 красных ожидаю, - отметил Александр.

Но если водителям приходится просто ждать зеленого, сидя в комфортном авто, то пешеходам приходится нестись сломя голову, чтобы не попасть под колеса.

- Пешеходные очень быстрые, с коляской не успеваешь перейти, - пишет Оксана.

- Чтобы перейти через дорогу, дают 15 секунд. Да там не идти, а бегать надо. Пожалуйста, добавьте еще пять секунд для пешеходов, - просит Хава.

- Очень долго ждешь, чтобы перейти дорогу. Куда жаловаться? Впереди морозная зима, - сообщает Виктория.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городском департаменте строительства и ЖКХ, вопрос о перенастройке светофора на указанном участке будет рассмотрен на заседании комиссии безопасности дорожного движения уже в этом месяце. Узнать о вынесенном решении можно по номеру: 22-17-96.