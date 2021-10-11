На Ямале в туберкулезном диспансере выявлена вспышка коронавируса

На самоизоляции оказались 28 пациентов, проходящих лечение Фото: Ольга Крыльцова

В Харпе пациенты туберкуезного диспансера оказались заложниками неприятной ситуации. По словам больных, в медучреждении зафиксирована вспышка коронавируса, из-за чего им запретили прогулки на свежем воздухе.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из пациентов выложил в соцсети гневный пост, в котором во всеуслышание рассказал о происходящем.

- Нас, 28 человек, закрыли из-за вспышки коронавируса. Больных с положительным тестом определили на один этаж, нас - на другой, при этом все общались с ковидными. Положили контактных к нам на этаж и больных с ВИЧ инфекцией. Это вообще нормально? А как быть с прогулкой по территории, или нам не нужен свежий воздух, ведь мы все равно уже одной ногой на том свете, - задается вопросом автор поста.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» заместитель главного врача по организационно-методической работе Владимир Хиротэтто, в настоящий момент в медучреждении проводится комплекс лечебных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в пределах здания диспансера.

- Администрация медучреждения просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - добавил он.