Фото: паблик "Лабытнанги Info". Подвал дома №9 по ул. Ямальская.

Жители Лабытнанги продолжают негодовать из-за бездействия управляющих компаний, рассказывая об этом в соцсетях. Так, пару недель назад жильцы дома №33 по ул. Рижская сообщили о разрушающемся цокольном этаже. По словам людей, организация, ответственная за содержание дома, постоянно откладывает ремонт, дожидаясь неизвестно чего.

Теперь во всеуслышание о свой проблеме заявили жители дома №9 по Ямальская.

- С самой зимы не можем добиться ремонта канализации. Не за горами наступление холодов и вновь зимы. Под домом настоящий водопад, - рассказал один из горожан.

В подтверждение своих слова автор поста опубликовал несколько фото и видео. На последнем отчетливо слышен звук льющейся воды из прогнивших труб.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Подвал дома №9 по ул. Ямальская.

Смотреть видеосюжет В Лабытнанги под жилым домом №9 по ул. Ямальская появился водопад из нечистот

В комментариях горожане посочувствовали жильцам, оказавшимся в такой сложной ситуации. Кроме того, лабытнангцы сообщили, что прогнившие трубы, которые никто не хочет ремонтировать, есть и в других домах.

- Такая же проблема по Первомайской, 61а. С прошлой осени оставляем заявки, выкладывали фото, как это выглядит в зимний период, но проблема до сих пор не устранена. Скоро опять зима, - написала Светлана.

Также девушка сообщила, что лично звонила несколько раз в ЕДДС, последний раз - весной 2021 года. Однако за лето ремонт так и не был проведен.

Позже о такой же проблеме рассказала еще одна горожанка. Девушка не назвала конкретный адрес, но упомянула, что живет на первом этаже.

- Я живу на первом этаже. Прошлой зимой в квартире под линолеумом начала появляться вода, мы ходили и хлюпали ею, вытирали, ставили ветерки, но это не помогло. Дома нигде не бежит. Летом стало меньше, но ничего окончательно не просохло. Пол начал уходить вниз, появилась плесень, выросли грибы. Никто ни разу не приехал, не посмотрел, - сообщила Екатерина.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, УК готова выполнить полную замену канализации за счет собственников. Для этого необходимо принести протокол собрания жильцов с необходимым количеством голосов в обслуживающую организацию. Оплату в размере 86 тысяч рублей необходимо произвести через через ЕРИЦ. После получения указанной суммы УК сразу же приступит к работе.