На Ямале первая семья приобрела дом с использованием регионального маткапитала

Фото: Правительство ЯНАО

Сафоновы Иван и Ольга, воспитывающие двоих детей, стали первой семьей в ЯНАО, которая воспользовалась новой возможностью регионального маткапитала. Супруги купили деревянный дом в Салехарде, погасив часть долга полученным сертификатом.

Напомним, что нововведение было принято главой региона Дмитрием Артюховым, ну а инициативу изменения условий выдвинули сами северяне. Так, сейчас семьи, получившие региональный материнский капитал, могут потратить его на приобретение дома в любом исполнении.

- Два года назад мы купили собственный деревянный дом, о котором долго мечтали. После рождения второй дочки получили региональный маткапитал и решили погасить им часть долга. К сожалению, получили отказ. Узнав об изменениях, сразу пришли в МФЦ, чтобы подать документы. Это очень хорошая новость для семей. Например, мы живем в микрорайоне, где половина частных домов – деревянные, взяты в ипотеку. Наши соседи тоже, наверняка, обрадовались новой возможности, - говорит Иван Сафонов.

За все время существования такой меры поддержки семьям выдано 19 500 сертификатов на региональный маткапитал. Получатели используют помощь на улучшение жилищных условий, оплату медицинских услуг на родине и за границей.

- Изменения станут особенно актуальны для жителей сельской местности, где преобладает деревянный жилищный фонд, а также многодетных семей, решивших приобрести собственный дом, - отметила Елена Карпова, директор департамента социальной защиты населения ЯНАО.

СПРАВКА КП

Региональный маткапитал является одной из 35 мер поддержки семей с детьми, существующих сегодня в регионе. При рождении второго ребенка положена выплата в 150 000 рублей. За третьего и последующих детей, согласно указу главы региона, в 2020 году сумма была увеличена до 500 000 рублей - это самый большой материнский капитал в России.