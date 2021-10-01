«Так и замерзнет здесь»: жители Салехарда обеспокоены судьбой лебедя, который не может улететь из-за сломанного крыла

Фото: администрация Салехарда.

Жители Салехарда обеспокоены судьбой лебедя, который не смог улететь со своими сородичами из-за сломанного крыла. Сейчас птица продолжает обитать на озере Лебяжье, однако надвигающаяся зима не оставляет ей шансов выжить в условиях северной зимы.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей выложил пост в соцсети, надеясь на неравнодушие горожан.

- Очень прошу обратить внимание на оставшегося лебедя на Лебяжьем озере. У него сломано левое крыло, поэтому он не может улететь, хотя уже пора. Жалко птицу, так и замерзнет ведь здесь, если не помочь. Администрация, волонтеры, очень прошу не закрывать на это глаза, - написал салехардец.

В комментариях горожане посочувствовали несчастной птице, а также выразили надежду, что власти непременно возьмут на контроль данную ситуацию и спасут лебедя.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» рассказали, что данный лебедь будет зимовать в городском фонде защиты животных «Дорога Домой».

Напоминаем, что в прошлом году пернатый также пережидал холода у волонтеров данной организации из-за сломанного крыла. Тогда на Лебяжьем озере развернулась целая спасательную операцию с участием городских общественников, сотрудников «Ямалспаса» и центра ветеринарии. Птицу выловили и от правили на длительное лечение из-за развившегося некроза ткани.