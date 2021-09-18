Губернатор ЯНАО вручил чумовой капитал кочующей семье

Фото: Правительство ЯНАО

Дмитрий Артюхов передал сертификат на чумовой капитал кочующей в Ямальском районе семье - многодетным Александру Худи и Вере Сэротэтто, у которых в этом году родился пятый ребенок.

Получить региональную меру поддержки им удалось благодаря недавним изменениям в условиях ее выдачи. Еще в августе глава округа отметил, что молодые семьи кочевников имеют возможность получить капитал не только после рождения третьего ребенка, но и за последующих детей.

Сейчас семья ведет кочевой образ жизни, проживая на межселенной территории в Ярсалинской тундре. Старший сын учится в 6 классе, еще две дочери - в 4-м и 2-м, трехлетняя дочка посещает кочевой детский сад, а младшая родилась в январе этого года.

Александр и Вера пользуются и другими мерами соцподдержки. Так, пара купила квартиру в Яр-Сале на субсидию по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», региональный и федеральный маткапиталы. Кроме того, как многодетным им возвращают часть расходов на оплату ЖКУ и топлива, выплачивают ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, семья получает «кочевые» и прочие выплаты. И чумовой капитал - большая помощь для них.

- У нас не было своего зимнего чума, в прошлые зимы жили с семьей брата. В этом году собрались шить собственный чум и тут узнали, что нам его предоставят. Очень своевременная и нужна мера поддержки, спасибо, - поблагодарил Александр Худи.

Отметим, что всего в 2021 году чумовой капитал получат около 100 северных семей, 53 из которых - за счет расширения условий его выдачи.