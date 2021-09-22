В Салехарде оператор колл-центра отказался направить «скорую» к семье с температурой 39

По словам горожан, это не единственный подобный случай. Фото: Ольга Крыльцова

Житель Салехарда поведал в соцсетях неприятную историю, возмутившую всех горожан. По словам автора, он и его домочадцы подхватили неизвестную инфекцию, протекающую в тяжелой форме. Несмотря на это, сотрудник колл-центра отказался оформить вызов «скорой» ко взрослым. К детям медики все же приехали.

- Заболели все семьей, температура 39 и выше. Колл-центр принял заявку только на детей, а родителям сказали идти на ул. Артеева. Как можно сидеть в очереди с температурой 39? А вдруг у нас коронавирус? А потом удивляемся, что заболеваемость увеличивается. Я понимаю, что у нас терапевтов не хватает, но с такой температурой и в очередь..., - написал возмущенный житель окружной столицы.

Данный пост вызвал у горожан бурю негодования. По мнению салехардцев, отправлять людей в таком состоянии сидеть в очереди - бесчеловечно.

Однако, как показывает практика, этот случай далеко не единственный. Еще несколько похожих историй рассказали и другие горожане.

- У нас тоже была ситуация. У ребенка температура 38, а колл-центре послал в детскую поликлинику. Сказали, что врачи не ездят на такую температуру, - написал Александр.

- Попали в такую же ситуацию на прошлой неделе. Единственная разница в том, что записали на прием. Но когда приехали, еле пробились через нескончаемую очередь, - сообщила Ангелина.

В Салехардской окружной клинической больнице корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что непременно разберутся в возникшей ситуации.

Также представители медучреждения оставили комментарий к посту, в котором попросили откликнуться его автора.