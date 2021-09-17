Нефятники оказывают поддержку формированию здорового образа жизни горожан

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» произведён ремонт городских спортивных объектов, расположенных на территории губкинской средней школы № 4. Баскетбольная площадка и зона для воркаута теперь оборудованы современным покрытием из резиновой крошки, основное преимущество которого - отсутствие швов на поверхности. Новое покрытие значительно повышает безопасность спортивных занятий, так как низкий коэффициент скольжения предотвращает падения. К тому же, значительно повышается срок эксплуатации: новая поверхность спортивных объектов способна выдерживать большие перепады температур от минус 30 до плюс 30 градусов.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Также нефтяники провели ремонт крытого ледового корта, который при поддержке компании был построен на территории школы №4 несколько лет назад. Волонтеры предприятия ежегодно проводят работы по благоустройству корта: красят трибуны, реставрируют резиновое покрытие, проводят текущий ремонт конструкции. Сооружение служит для проведения уроков физкультуры – осенью и весной дети занимаются бегом, играют в подвижные и спортивные игры, зимой на корте проходят уроки фигурного катания.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Объекты средней школы № 4 открыты для всех горожан и пользуются большой популярностью среди губкинцев. В помещении корта тренируются детские и взрослые спортивные сборные города по хоккею с шайбой, а также хоккейная команда «РН-Пурнефтегаза». В здании школы расположен тренажерный зал, оборудованный при поддержке нефтяников велотренажерами, беговыми дорожками, турниками и другим оборудованием. Здесь помимо школьников фитнесом и силовыми тренировками могут заниматься и губкинцы.