В Лабытнанги жильцы дома № 33 по ул. Рижская бьют тревогу из-за разрушающегося цокольного этажа

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Дом по ул. Рижская, 33.

В Лабытнанги жильцы дома №33 по ул. Рижская бьют тревогу. Дело в том, что у здания разрушается цокольный этаж, а управляющей компании до этого нет никакого дела. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан выложил пост в социальных сетях, подробно описав проблему.

- Улица Рижская д. 33, разрушается цокольная часть дома, были направлены заявки в письменной форме в УК «Престиж», но она бездействует. Просим помочь нам в сложившейся ситуации УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слов автор поста приложил фото, на котором хорошо видна отпавшая железная обшивка, защищавшая цокольный этаж от внешнего воздействия.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Дом по ул. Рижская, 33.

Как оказались, жильцы данного дома не единственные, кто не доволен работой данной управляющий компании. Так, горожанка Ксения сообщила, что сотрудники этой компании относятся к своим обязанностям крайне безответственно.

- У нас крыльцо ремонтировать надо, скоро провалится. В итоге сказали, что ожидайте. Больше до них не дозвониться, - написала девушка.

В скором времени на пост отреагировали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В ведомстве сообщили, что если управляющая компания бездействует, то необходимо направить письменное обращение в управление ЖКХ или жалобу через портал ГИС ЖКХ. После этого будет организована проверка.

- Также рекомендуем обратиться в адрес департамента государственного жилищного надзора ЯНАО, оставив электронное обращение через портал ГИС ЖКХ. Это будет являться основанием для проведения проверки работы данной управляющей организации и вынесения предписаний на устранение нарушений, - добавили представители УЖКХ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала еще об одном доме, обслуживанием которого занимается УК «Престиж». Прошлой зимой работники компании разломали цокольный этаж здания, из-за чего в квартирах начали перемерзать канализация и водоснабжение.