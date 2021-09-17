Михаила Пореченкова обвинили в драке в аэропорту Салехарда

Фото: личная страница Михаила Пореченкова в Instagram

Известный российский актер Михаил Пореченков оказался в центре неприятной истории, изрядно подпортившей его репутацию. По информации, появившейся в Интернете, шоумен ввязался в драку в аэропорту Салехарда. Из столицы Ямала артист собирался лететь в Ноябрьск вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы», где они сейчас находятся в гастрольном туре.

Однако эта часть поездки пошла не по плану и ожидание рейса закончилось потасовкой. Произошел инцидент в автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета. По неизвестным причинам, между Михаилом и одним из пассажиров произошла словесная перепалка, ставшая причиной рукопашного боя. Не сдержав эмоций, мужчины набросились друг на друга с кулаками, пытаясь доказать свои правоту.

К счастью, вмешательства медиков и полиции не потребовалось. Разнять мужчин удалось другим пассажирам самолета, так что все обошлось без каких-либо последствий.

Однако в Культурно-деловом центре ЯНАО, организовавшем тур, опровергли данные о потасовке.

- Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было, - сообщила директор по концертной и гастрольной деятельности центра Мария Славина.