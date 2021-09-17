Для разработки крупного нефтегазового кластера в ЯНАО создают СП

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ создают совместное предприятие. Соответствующее соглашение подписано 16 сентября.

Отметим, что СП создают на базе «Меретояханефтегаза» – это дочернее предприятие «Газпром нефти». Добыча будет вестись на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении, которое ввели в эксплуатацию летом 2021 года. В перспективе – разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы нового кластера – более одного миллиарда тонн нефти и порядка пятисот миллиардов кубометров газа.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, совместные усилия двух компаний позволят применить в Заполярье наилучшие технические решения.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в свою очередь заявил, что разработка этих месторождений является важной задачей в масштабах всей отрасли.

– В рамках совместного предприятия, объединив финансовые и технологические ресурсы, мы будем работать над освоением «трудных» запасов, в том числе добывать нефть из ачимовской толщи. Это создаст новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших компаний и всей экосистемы подрядчиков и производителей оборудования, – отметил Александр Дюков.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Теперь стороны планируют подготовить детальную обязывающую документацию по созданию совместного предприятия и получить надлежащие корпоративные и регуляторные одобрения. Наряду с этим компании продолжат изучать дополнительные возможности для расширения сотрудничества в регионах своей деятельности в России.

– «Газпром» и «Газпром нефть» много лет являются нашими стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в ключевом для нас регионе – ЯНАО, – резюмировал президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.