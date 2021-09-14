В Ямальском районе молодые мамы бьют тревогу из-за отсутствия в аптеках смесей для грудничков

Также в аптеках нет подгузников и необходимых медикаментов Фото: Ольга Крыльцова

Молодые мамы, проживающие в селе Мыс Каменный Ямальского района, бьют тревогу. По словам женщин, им просто нечем кормить грудных детей, так как в аптеках отсутствуют необходимые смеси.

Придать ситуацию огласке решила одна из местных жительниц. Она напрямую обратилась к губернатору Дмитрию Артюхову, выложив пост в социальных сетях.

- Я, от лица всех мамочек, прошу, повлияйте на то, чтобы у нас в аптеках были смеси для новорожденных. Нам детей кормить нечем, а ждать младенец не может. В больнице смесь не выдают всем подряд , - написала молодая мама.

Также женщина добавила, что помимо питания для новорожденных в аптеках отсутствуют подгузники и другие необходимые медикаменты, при этом малышей за лето родилось не мало.

В комментариях большинство пользователей поддержали северянку, рассказав, что сами сталкивались с подобным. Однако нашлись и те, у кого точка зрения оказалась иной. По их мнению, сельчане могли бы и сами решить данную проблему, не обращаясь к губернатору. Например, отправить отцов в крупный населенный пункт за необходимыми смесями.

В скором времени на пост отреагировали в администрации Ямальского района.

- Очередная партия детских смесей ожидается в районном центре в ближайшие дни, после чего они будут доставлены во все поселки, - сообщили в ведомстве.

Также представители власти сообщили, что готовы уже сегодня передать детскую смесь для малыша автора. Чтобы это произошло, девушке необходимо написать свой номер телефона.