«Бежит по стенам»: в Ноябрьске после подачи отопления жилой дом залило кипятком

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск". Дом по адресу: ул. Дружбы, 8Б.

В Ноябрьске произошло коммунальное ЧП, повергшее в шок половину города. Речь идет о доме №8Б по ул. Дружбы, который оказался совершенно не готов к подаче тепла. Вместо труб кипяток неожиданно побежал по стенам дома, от чего здание даже «задымилось».

Не став молчать, один из жильцов быстро рассказал в Сети о случившемся, подняв общественный резонанс.

- Улица Дружбы, 8Б. Ничего необычного, просто запустили отопление, и теперь кипяток льется по стенам, даже снаружи, - написал горожанин в паблике «Реальный Ноябрьск».

В подтверждение своих слов он приложил видео, на котором показывает каменную двухэтажку, окутанную паром со всех сторон. Также на видео отчетливо слышен звук льющейся воды. Когда оператор подходи ближе, то можно заметить, как кипяток бежит по всей стене дома.

Кстати, образовавшийся пар некоторые горожане перепутали с дымом, из-за чего были вызваны пожарные. Но, к счастью, их помощь не понадобилась, чего нельзя сказать о коммунальной службе.

Фото: Марина Смирнова, паблик "Реальный Ноябрьск".

За разъяснением ситуации корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в компанию «Энерго-Газ-Ноябрьск». Именно она отвечает за бесперебойное снабжение города теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией, а также отвод сточных вод.

- На сетях «Энерго-Газ-Ноябрьска» порыва не зафиксировано, от управляющей компании обращение не поступало. Вероятно, проблема заключается во внутридомовой системе теплоснабжения. Жителям следует обратиться в свою обслуживающую организацию для выяснения обстоятельств, - рассказали в компании.

Как удалось выяснить, обслуживанием общего имущества дома занимается ООО «Статус 2». Собственники жилья специально заключили с обществом договор на оказание этого вида услуг.

Как рассказали в управляющий компании, данный дом является аварийным и уже наполовину расселен. Организация делает все возможное, чтобы поддерживать здание в надлежащем состоянии.

Позже ситуацию прокомментировали в городской администрации. Власти сообщили, что для проверки исполнения условий договора со стороны ООО «Статус 2» собственникам необходимо обратиться в госжилнадзор.

- Обращение можно направить в электронной форме через официальный сайт департамента или ГИС ЖКХ, - добавили в мэрии.