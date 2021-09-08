«Может, на потолке висеть?»: в Новом Уренгое молодые мамы рассказали об ужасных условиях, в которых им предлагают кормить детей

Фото: скриншот из видео. Та самая комната для кормления.

Молодые мамы Нового Уренгоя возмущены ситуацией, происходящей в детском отделении городской поликлиники №2 (северная часть). А началось все с поста местной жительницы в паблике «ГОРОРО | Новый Уренгой».

Горожанка выложила видео, в котором показала комнату, где новоиспеченным мамам предлагают кормить малышей, однако помещение абсолютно не приспособлено для этого. Из мебели там только пеленальный столик и тумбочка.

Смотреть видеосюжет В Новом Уренгое молодые мамы рассказали об ужасных условиях, в которых им предлагают кормить детей

- Интересно, мамочки где должны сидеть? Каким образом вскармливать детей? На ящичках или тумбочках? Может, на потолке висеть?, - вопрошает горожанка, демонстрируя помещение.

Кстати, новость женщина опубликовала сегодня, 8 сентября, в 10:15 утра. А спустя шесть часов она набрала почти шесть тысяч просмотров, вызвав небывалый ажиотаж.

В комментариях горожанки полностью поддержали землячку, еще раз подтвердив увиденное.

- Заходила туда. Сама не поняла прикола такой «комнаты для вскармливание». Какой-то грязный участок с пеленальным столиком и все, - пишет Мария.

Также посетительницы рассказали и о других беспорядках, происходящих в медучреждении.

- У них и в коридоре скамеек по минимуму. Заведующий данной поликлиники вообще видит, что там происходит? То в очереди по часу стоишь, то вот такое, - сообщает Елена.

- А грязь то какая по кабинетам кошмарная! Как-то к окулисту пришли, а там песка и пыли... ужас полный, - добавила Лаура.

- В туалете там еще страшнее, - подытожила Марина.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в областном департаменте здравоохранения, причина того беспорядка связана с тем, что сейчас все детские поликлиники расположены в приспособленных помещениях, поскольку на основных площадях идет ремонт. К сожалению, строители не успели уложиться в запланированные сроки.

Также в ведомстве добавили, что сигнал был принят к сведению. На данный момент все замечания устранены.

В подтверждение своих слов департамент предоставил фото, на которых видно, что в помещении провели уборку и установили стулья.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО.

Напоминаем, что сейчас в городе заканчивается строительство здания детской поликлиники с женской консультацией. Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. За рабочий день врачи смогут принять сразу тысячу детей. Женская консультация, которая расположена в этом же здании, будет обслуживать 300 пациенток в день. При этом потоки не будут пересекаться, поскольку у каждого учреждения оборудован отдельный вход.