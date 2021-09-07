Как преобразился Ханты-Мансийск в 2021 году

Фото: завод «Поревит»

В июне этого года в районе улицы Анны Коньковой, 3 появилась новая зона для спорта и отдыха жителей микрорайона Иртыш-2. Многофункциональное общественное пространство общей площадью почти 16 000 м² включает в себя скейт-парк, спортивную, детскую, воркаут и универсальную площадки, а также литературный сквер с бюстами известных писателей.

Сегодня важным критерием при выборе строительных материалов для благоустройства является их экологичность, безопасность и долговечность. Поэтому для мощения пешеходных зон была выбрана тротуарная плитка «Выбор» производства Завода «Поревит». Она полностью отвечает современным требованиям: производитель дает гарантию 10 лет, а при производстве используют только безопасные компоненты – природные гранит, мрамор, другие минералы и камни. Они украшают верхний слой изделий, создавая фактуру, и красиво блестят на солнце.

Давайте посмотрим, как преобразился парк

Для создания настроения для активного отдыха серая и белая плитка была выложена в герметичном узоре. Однако белая плитка здесь не простая, поскольку ее верхний слой состоит из крошки гранита и мрамора. Она имеет антискользящий эффект и ярко переливается на солнце.

Фото: завод «Поревит»

Для мощения пешеходных дорожек была выбрана квадратная плитка «Ла-Линия» в коллекции «Гранит» серого цвета. Эта плитка отлично сочетается с малыми архитектурными формами. А еще в солнечную погоду красиво переливается на солнце, ведь ее верхний слой усыпан крошкой натуральных камней.

Фото: завод «Поревит»

Также для благоустройства территории была выбрана тротуарная плитка под дерево в коллекция «Стоунвуд», цвет «Кедр». Рельефный узор на поверхности придает изысканности, а цвет, близкий к натуральному дереву, сочетается с основанием скульптур, газоном и другими объектами в парке.

Фото: завод «Поревит»

Принципиальные отличия данной плитки – безупречная красота и качество. Производитель дает 10-летнюю гарантию на продукцию и предлагает порядка 2 000 вариантов. Уникальные коллекции с имитацией поверхности дерева и камня, с градиентными цветовыми переходами, а для любителей классики – монохромные цвета (белый, черный, серый). Такой ассортимент плитки дает возможность реализовать любую идею, будь то на общественной территории или в частном домовладении.

Если вы планируете заниматься благоустройством территории своего дома или сада, рекомендуем вам обратить внимание на эту красивую плитку уже сейчас.

Каталог, фото и цены вы можете посмотреть на сайте.

Посмотреть образцы продукции вживую вы можете у нашего партнера в Сургуте по адресу ул. Автомобилистов, 17.

А также в Тюмени в офисе продаж завода «Поревит»: ул. Холодильная, 114.