Какая погода будет на Ямале 1 сентября 2021 года

Одеваться придется тепло. Фото: Ольга Крыльцова

До начала нового учебного года остался один день. Школьники и родители с нетерпением готовятся к предстоящим линейкам и, конечно же, желают знать: какая погода погода будет на Ямале 1 сентября 2021 года?

Так, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в День знаний на улице будет довольно прохладно. В среднем воздух прогреется до +12 градусов, а небо окажется затянуто тучами, местами ожидаются небольшие дожди. Не добавит тепла и промозглый ветер, дующий со скоростью 5-10 м/с.

Таким образом, одеваться придется тепло, чтобы не подхватить простуду в начале учебного года.

Кстати, в этом году общегородские линейки проводиться не будут, однако каждая школа может самостоятельно организовать День Знаний, руководствуясь требованиями постановления губернатора 29-ПГ и Роспотребнадзора.

- Первого сентября все школьники Ямала сядут за парты. Новый учебный год начнется в очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм, также пройдут традиционные линейки. Впервые порог школы переступят около 9 тысяч первоклассников, а в 11 классы отправятся более 3 тысяч учеников. Всего в этом году в школах Ямала будут учиться 76 тысяч ребят, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.