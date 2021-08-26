«Удалили здоровую почку»: СКР взял на контроль дело о лечении пациента в ноябрьской больнице

Фото: Ноябрьская городская больница

Коренной северянин с онкологией пережил несколько операций в Ноябрьской городской больнице, которые врачи сделали зря. Дочь пациента Бэлла Махмутова забила тревогу в соцсетях, женщина уверяет, что ее отцу удалили здоровую почку, после чего началось ухудшение состояния пациента.

– Моего отца, коренного северянина, в возрасте 46 лет довели до критического состояния врачи Ноябрьской ЦГБ. 19 июля Махмутов С.Р. попал в больницу Ноябрьска по направлению губкинских врачей с подозрением на рак почки. Планировалось только обследование, однако 20 июля была проведена операция по удалению почки, которая, как оказалось, была здоровая. После операции у отца начались гнойные процессы внутри, на которые дорогие врачи Ноябрьской ЦГБ закрыли глаза. 2 августа была проведена срочная операция по чистке. С этого дня начался весь ужас, — опубликовала заявление жительница Губкинского на своей странице во «ВКонтакте».

Со слов женщины, пациент перенес восемь операций, ему удалили почку и 60 см кишечника (сейчас он не работает). Мужчину на неделю ввели в состояние медикаментозной комы, после чего у пациента развились лейкоцитоз, флегмона, свищ, сепсис.

– Врачи дают показания насчет данной ситуации, противоречащие друг другу, не дают полную информацию о состоянии больного, не хотят привлекать дополнительную помощь и уверяют нас, что они справляются. В нашей ситуации поможет только чудо, но хотелось бы уберечь людей от такого горя. Отправить здорового человека на обследование и по итогу получить глубоко больного ужасно. Обходите стороной данное медицинское учреждение и берегите себя! – заявила Бэлла Махмутова.

Она рассказала, что семья обращалась с просьбой разобраться в ситуации в страховую компанию, писала в прокуратуру, департамент здравоохранения, губернатору, депутатам.

– Вопросом занялись, но в нашей ситуации это все невероятно долго будет длиться, – предположила женщина.

Однако департамент здравоохранения Ямала опроверг обвинения северянки. По словам ведомства, здоровую почку пациенту не удаляли.

– Этика и нормы законодательства не позволяют медицинской организации разглашать диагноз и особенности лечения пациента. Однако, принимая во внимание утверждение родных об удалении здоровой почки пациента, вынуждены опровергнуть данное утверждение. По результатам проведенных контрольных мероприятий в департаменте здравоохранения информация, размещаемая в социальных сетях, не подтверждена, – сообщает департаменте здравоохранения Ямала.

Дополним, в то же время в соцсетях появилось другое одиозное сообщение о ноябрьской горбольнице. На обращение жителей департамент здравоохранения ответил, что вскоре в клинике появится сертифицированный нефролог.

Фото из паблика "Злой ноябрянин" "ВКонтакте"

На основании публикаций в соцсетях об удалении здоровой почки пациенту доследственную проверку организовал СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об озвученной информации о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом Ноябрьской городской больницы Ямало-Ненецкого АО.

– В средствах массовой информации выявлена информация о том, что в ГБУЗ ЯНАО Ноябрьской ЦГБ 46-летнему мужчине был неправильно поставлен диагноз и проведена операция, в результате чего ухудшилось состояние здоровья пациента. В ГБУЗ ЯНАО Ноябрьской ЦГБ истребована медицинская документация с целью проверки качества оказания медицинских услуг. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении Следственного комитета России.