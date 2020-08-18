Салехард, встречай первый «Галамарт»: бытовая техника и игрушки – всего за 1 рубль 22 августа

Встречайте акцию «Второй товар за 1 рубль» на бытовую технику и товары для детей! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 августа в Салехарде состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт», в котором можно найти буквально все для дома и который славится как своими доступными ценами, так и постоянными выгодными предложениями. В этот день встречайте акцию «Второй товар за 1 рубль» на бытовую технику и товары для детей! Адрес: г. Салехард, ул. Игарская, 5Б, Ритейл-парк «Славянский».

Также в воскресенье пройдет презентация инструментов «Ермак», будет организован мастер-класс от профессионального бармена с презентацией техники LEBEN, а для детей - свой праздник и веселые конкурсы с подарками.

22 августа можно будет получить главные подарки от «Галамарта»: сертификаты на 10 000, 20 000, 30 000 рублей, детский электромобиль и многое другое Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме того, 22 августа можно будет получить главные подарки от «Галамарта»: сертификаты на 10 000, 20 000, 30 000 рублей, детский электромобиль и многое другое. Вручение состоится в 19.00.

И это еще не все. 21 августа акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на посуду и домашний текстиль. Пледы и покрывала, кастрюли и сотейники, постельное белье, сковороды, формы для выпечки – выбирайте! И себе, и на подарок близким: всем хватит.

21 августа акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на посуду и домашний текстиль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает 430 магазинов по всей стране. Для кого-то это «магазин у дома», для кого-то - «магазин для дома» или «семейный магазин», а суть одна: то, что «Галамарт» призван делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день! Бытовая техника, посуда, игрушки, инструменты, хозтовары, море мелочей для интерьера и души – здесь найдется все.

«Галамарт» призван делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Адрес: г. Салехард, ул. Игарская, 5Б, Ритейл-парк «Славянский».

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru