Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль инцидент с гибелью ямальской семьи в реке Хэбиди Яха

Тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружили в реке в 10 км от Нового Порта. Поиск трупа мужчины продолжается. Фото: СКР по ЯНАО

Четверо в лодке, в том числе восьмилетний ребенок, 15 августа примерно в 22:00 отправились по реке Хэбиди Яха домой – в поселок Новый Порт, однако в пункт назначения семья так и не прибыла. Вести о ямальской семье появились только к 17:00, когда поиски полиции и местных жителей дали результаты, к сожалению, неутешительные.

Как сообщает Следственный комитет по Ямальскому району, семья из Нового Порта возвращалась домой на моторной лодке «Казанка 5м3» по реке Хэбиди Яха. Выплыли они примерно в 22:00, а после след оборвался. Полиция и местные жители организовали поиски, в результате которых тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружили в реке в 10 км от Нового Порта.

– Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Поиски тела мужчины продолжаются. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – подчеркнули следователи.

Кроме того, несчастный случай взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.

– Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на водном транспорте, – сообщает ведомство.