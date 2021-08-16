В Салехарде продолжают обустройство девяти дополнительных парковок Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде продолжается обустройство девяти дополнительных парковок в рамках программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог», сообщают в администрации города. Новые площадки обеспечат до 100 парковочных мест. Сейчас работы проводятся на улице Пушкина и по улице Республики. Подрядчик провел работы по установке бордюрного камня и подготовил территорию для укладки нового асфальтового покрытия. Новые парковки в Салехарде появятся возле дома №73 по улице Республики у бизнес-центра; возле первой школы; возле домов на улице Губкина, 3б, Гаврюшина, 17, Чубынина, 25, Свердлова, 39. Ещё парковочные места будут обустроены на улице Свердлова у ТЦ «Апельсин» и со стороны магазина «Звениговский». Парковку на 23 автомобиля оборудуют у музея Юрия Неелова в микрорайоне Теремки.

По плану все работы завершат в сентябре.

Напомним, мы писали ранее, что в Муравленко появятся новые парковки и переходы.