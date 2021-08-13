Ямальские пляжные волейболисты завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин наградил серебряных медалистов из ЯНАО «За заслуги перед Отечеством». Фото: волейбольный клуб "Факел"

Российские пляжные волейболисты вписали себя в историю Олимпийских игр: игроки новоуренгойского «Факела» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. До этого россияне ни разу не получали олимпийских медалей в этом виде спорта. Рассказываем, как это было.

Олег Стояновский вспоминает, что перед финалом Игр ему не спалось. Это была его первая Олимпиада, и наивысшая награда была в шаге от спортсмена. Впрочем, сам пляжник считает, что сон пропал не из-за волнения, а потому что сбился режим.

– Игры проходили то утром, то вечером, невозможно было выстроить нормальный график. Особого волнения перед финальным матчем не было, на эту игру я настраивался как на любую другую – все-таки это финал, медаль уже есть в любом случае, а значит, проиграть турнир ты не можешь, можешь только выиграть. И хотелось просто насладиться моментом и игрой в волейбол, – вспоминает Стояновский. – Олимпийская награда, какого бы достоинства она ни была – это большое достижение. Мы первые в стране, кто сумел этого добиться, и мы этому очень рады.

Фото: волейбольный клуб "Факел"

Вячеслав Красильников был не впервые на Олимпийских играх. Он признался, что медаль Олимпиады – то, о чем мечтает каждый спортсмен.

– Это мечта, цель, к которой идет каждый спортсмен! Это было и моей целью. Мы стали первыми в стране, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в пляжном волейболе, у нас получилось сотворить историю, и это очень здорово! Правда, до конца осознание еще не пришло – я еще даже не был дома после окончания Игр, не видел своих родных и близких, не получил от них поздравления лично, – говорит пляжник.

О дебюте на Олимпиаде своего партнера Вячеслав отзывается положительно. По словам Красильникова, больше всех слов похвалы говорит за себя то, что Олег Стояновский после своих первых Игр вернулся с серебряной медалью.

Сегодняшняя радость победы сменяется воспоминаниями о трудностях. Жара страны восходящего солнца на ямальских пляжников не повлияла, ребята были к ней готовы. А вот самым трудным парни считают первый матч Игр – с мексиканцами.

– Все игры были сложными в той или иной степени. Но, наверное, выделю матч против мексиканцев – он был первым, да и сама игра складывалась тяжело, – говорит Стояновский.

Он так же выделил сильных соперников – норвежцев Мола и Сорума и немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе. По словам Красильникова, россияне оказались психологически сильнее Германии – это сказалось на наградах.

Фото: волейбольный клуб "Факел"

ОФИЦИАЛЬНО

Президент России Владимир Путин наградил ямальских призеров Олимпийских игр в Токио.

– За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде в Токио медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены серебряные медалисты из ЯНАО, выступавшие в составе сборной России по волейболу Денис Богдан и Дмитрий Волков, а также пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, – сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Факел».

А ЕЩЁ…

Спустя четыре дня после финального матча Олимпиады пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стартовали на чемпионате Европы. В Австрию прилетели 11 августа, а уже на следующий день прошел первый матч. Несмотря на акклиматизацию, которой подвергаются спортсмены, ребята пообещали выложиться на все сто.

И действительно, первый матч был снова за «Факелом» – парни обыграли эстонцев Кусти Нолвака и Марка Тиисаара. Очередной матч Чемпионата Европы с участием нашего дуэта прошел сегодня, 13 августа в 13:00 (мск): Красильников и Стояновский сразились с Хауссенером и Краттигером (Швейцария) и выиграли соперников. Сегодня же ямальцев ждет матч 1/8 с испанцами.