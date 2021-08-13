На Ямале от коронавируса скончался экс-глава отделения КПРФ Олег Клементьев

Фото: Заксобрание ЯНАО. Олег Клементьев.

На Ямале скончался бывший первый секретарь партии «КПРФ» Олег Клементьев. О случившемся сообщили соратники депутата на странице регионального комитета партии в соцсети «ВКонтакте».

- Умер Олег Петрович Клементьев, первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ с момента его создания и до 2014 года, депутат Законодательного Собрания ЯНАО четвертого и пятого созывов, наш товарищ, - сказано в сообщении.

Также однопартийцы Клементьева сообщили, что его смерть стала неожиданной трагедией. Ранее депутат проходил лечение от коронавируса, и даже лежал на ИВЛ. Спустя некоторое время его состояние улучшилось, но потом он скоропостижно скончался. Подробности случившегося пока неизвестны.

Отметим, что Олег Петрович Клементьев возглавлял отделение ямальских коммунистов с момента его создания в 1999 году и до 2014 года. В окружном парламенте он работал депутатом четвертого и пятого созывов.

В декабре 2014 года пост лидера коммунистов заняла Елена Кукушкина. Сейчас она является главой фракции в Законодательном Собрании ЯНАО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящий самородок, озорной и веселый»: скончался депутат Тюменской облдумы Николай Бабин. Обаятельный, он заряжал улыбкой всех – от коллег до избирателей (подробнее)