В Ноябрьске жильцы дома по ул. Энтузиастов уже полгода не могут добиться от управляющей компании новой лавочки

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Та самая лавочка возле подъезда.

В Ноябрьске разгорелся нешуточный скандал из-за обычной лавочки. Вот уже почти полгода жильцы дома №4А по ул. Энтузиастов не могут дождаться обещанной им скамейки. О том, с чего все началось, рассказала одна из местных жительниц в паблике «Злой Ноябрянин».

- Еще в марте месяце по ул. Энтузиастов 4А была проведена чистка придомовой территории от снега, в ходе чего повредили лавочку у третьего подъезда, установленную в 2020 году. В УК «Новое время» на просьбу о замене отвечали, что скамейка заказана, надо ждать доставки, и так несколько раз. Сколько можно ждать? Прошло почти шесть месяцев! На просьбу установить хотя бы старую лавочку не реагируют, хотя она лежит в нескольких мерах, - написала разгневанная горожанка.

Также женщина уточнила, что каждая квартира ежемесячно платит по две тысячи рублей на содержание и ремонт придомовой территории.

В подтверждение своих слов ноябрянка прикрепила несколько фото, на которых видна скамейка без спинки и старая зеленая лавочка, валяющаяся в стороне. Почему ее не убрали столько месяцев - остается загадкой.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин".

В комментариях местные жители осудили бездействие УК, которая попросту собирает деньги на благоустройство. Однако нашлись и те, кто посоветовал вообще на ставить новую лавочку, так как сидеть на ней попросту невозможно.

- Вы знаете, эстетика лавочки испортилась. Сидеть на ней невозможно, так как слишком холодно даже летом, не говоря уже про зиму. Не знаю, из какого материала она сделана, но точно не дерево, так что немного вы потеряли, - написала местная жительница Галия.

Позже на пост отреагировали в местной администрации. Власти сообщили, что по информации УК «Новое время», уже завтра, 11 августа, лавочку вывезут на ремонт, а пока на ее месте установят другую.