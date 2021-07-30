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Общество30 июля 2021 14:37

Состоялся выпуск 2 миллионов мальков пеляди по заказу «РН-Пурнефтегаза»

Через пять лет они уже смогут дать потомство
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Точное количество выпущенной молоди пеляди, ценной рыбы из семейства сиговых, по заказу «РН-Пурнефтегаза» составило 1 908 263 штуки. Перед выпуском ежесуточно специалисты вели контроль температуры водоёма, окружающей среды и освещённости. Мальков вырастили в природном водоёме, где созданы наиболее благоприятные условия для воспроизводства рыбы.

Выпуск рыбы был произведён из водоёма Боровой Сор Ханты-Мансийского района с последующим попаданием в реку Обь. В течение месяца-двух вода из водоёма уйдёт естественным образом, вместе с ней мальки пеляди окажутся в акватории Объ-Иртышского бассейна и через пять лет дадут потомство. По нормативам мальки перед выпуском должны иметь вес не менее 1,5 грамма. Развитие от малька до взрослой особи у пеляди длится 6-7 месяцев, жизненный цикл составляет 8-11 лет.

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов ООО «РН-Пурнефтегаз» организовывает ежегодно. Самый большой выпуск мальков состоялся в 2018 году, тогда количество выпущенной пеляди в Обь-Иртышский бассейн составило более 8 миллионов штук.

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