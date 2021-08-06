Ростехнадзор создал комиссию, которая выяснит причину пожара на заводе «Газпрома» в ЯНАО

Фото: пресс-служба МЧС России по ЯНАО. На данный момент происходит выгорание остаточного конденсата.

На Ямале, в 28 километрах от Нового Уренгоя, произошло возгорание на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту. На момент пожара в здании находился обслуживающий персонал в количестве трех человек. Все они благополучно покинули место ЧП.

- Сообщение о пожаре поступило 5 августа в 04:42 утра. На 28-ом километре от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. Первое пожарно-спасательное подразделение 4 отряда федеральной противопожарной службы прибыло на место уже в 04:50, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Фото: пресс-служба МЧС России по ЯНАО.

Когда спасатели оказались на месте, горение происходило внутри здания. В итоге огонь повредил конструктивные элементы на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование. Полностью справиться с возгоранием удалось лишь в 08:00. На данный момент происходит выгорание остаточного конденсата.

Фото: пресс-служба МЧС России по ЯНАО.

Произошедшим немедленно заинтересовался Ростехнадзор, создав комиссию, которая займется выяснением причин аварии.

- В настоящее время приказом Северо-Уральского управления создана комиссия по техническому расследованию причин аварии, произошедшей 05.08.2021 года в ООО «Газпром переработка». Выводы можно будет сделать только по окончании расследования, - сообщили в ведомстве.