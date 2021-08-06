«Окутано несколько городов и районов»: смог от пожаров в Якутии добрался до Салехарда

Фото: Михаила Пустового. Ямальские спасатели рекомендуют лишний раз не выходить из дома.

Смог от якутских пожаров продолжает распространяться по Ямалу. За несколько дней, начиная с 4 августа, дым окутал Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, Красноселькупский и Пуровский районы, а теперь добрался и до Салехарда.

По словам жителей, в воздухе ощущается сильный запах гари, вызывающий дискомфорт в дыхательных путях. Однако, по заверению регионального Роспотребнадзора, волноваться не о чем.

- Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе на территории муниципальных образований, где наблюдается задымление, не превышает предельно допустимой концентрации, - сообщили в ведомстве.

Фото: Дмитрий Эрнст. Город Надым.

Кстати, добавил масла в огонь и один природный пожар, действующий в Надымском районе.

- По состоянию на 11:30 минут, в 43 километрах от поселка Правохеттинский зафиксирован один очаг возгорания на площади 0,3 гектара. Сейчас пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона на территории Ямала зарегистрировано 62 природных возгорания общей площадью 548,07 гектара, из которых: 53 - на землях лесного фонда и 9 - на землях других категорий.

Фото: Оксана Хараборина. Город Ноябрьск

Чтобы избежать паники и слухов, ЦУР ЯНАО и МЧС РФ по ЯНАО договорились о совместной работе по информированию жителей округа о ситуации с задымлением в городах и районах.

В случае ухудшения ситуации, ямальские спасатели рекомендуют гражданам снизить физическую нагрузку, ограничить прогулки на открытом воздухе или носить защитные маски. А чтобы дым не попал в квартиру, необходимо закрывать плотно окна и двери, а также использовать кондиционеры.

При необходимости можно обратиться на «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО: 8 (34992) 23 999.