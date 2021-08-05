«Сайлент Хилл отдыхает»: смог от пожаров в Якутии добрался до Ноябрьска

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Городская дорога.

Смог от якутских пожаров продолжает окутывать Ямал. Несколькими днями ранее задымление зафиксировали в Новом Уренгое, Пуровском и Красноселькупском районах, а теперь едкий туман накрыл и Ноябрьск.

В социальных сетях ноябряне жалуются на сильный запах гари и плохую видимость на дорогах. Однако больше всего жители переживают за свое здоровье. Ведь, как известно, дышать таким воздухом - небезопасно.

Фото: администрация Ноябрьска

- Хотелось бы увидеть какие-либо новости о концентрации вредных веществ в воздухе от тех структур, кто должен держать это на контроле. Администрация, прокомментируйте ситуацию? Можно ли выходить на прогулку детям, можно ли открывать окна?, - задался вопросом местный житель в паблике «Происшествия Ноябрьск».

Также горожанин уточнил, что в квартире, даже при закрытых окнах, ощущается гарь, а в дыхательных путях - дискомфорт.

Данный пост поддержало множество горожан. Все они также жаловались на нестерпимый запах, от которого трудно дышать.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, качество воздуха находится на постоянном контроле. Занимается этим единая дежурно-диспетчерская служба города.

- В связи со сложившейся обстановкой, связанной с дымкой, которая, предварительно, пришла с территории Якутии, оперативные дежурные ЕДДС осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха. Согласно показателям системы мониторинга, предельно допустимый коэффициент выброса угарного газа находится в пределах нормы, - сообщили в ведомстве.

А тем временем жители Ямала продолжают выкладывать в сеть фото задымленных городов и районов.

Фото: Семен Окотэтто. Ямальский район, село Новый порт.