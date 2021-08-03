«Невозможно добраться до дома»: жители Салехарда жалуются на отсутствие автобусов после семи вечера

Фото: администрация Салехарда.

Жители Салехарда массово жалуются на работу общественного транспорта. Пр словам горожан, автобусы приходят с жуткими опозданиями или вовсе не выходят на линию. А началось все с поста местного жителя в паблике «Подслушано в Салехарде», который напрямую обратился к администрации города со своей проблемой.

- Глава города, а так же его заместители, когда у нас прекратится беспредел с общественным транспортом? Понятно, что лето, но все же один автобус на маршруте - это уже перебор. После 19:00 транспорта просто нет, невозможно доехать от работы до дома, - написал горожанин.

Салехардцы, прочитавшие пост, единогласно поддержали земляка, также написав о своих злоключениях с общественным транспортом.

- Это правда, сама 40 минут прождала автобус. В итоге пришлось вызывать такси, но и с этим у нас в городе проблема, - прокомментировала Наталья.

- Конечно, творится ужас какой-то. Мало того, что вчера на четвертом маршруте был только один автобус, так водитель еще и обедать уехал. Почему не выпускают на линию другой автобус, если один сломан или не справляются шоферы? - задается вопросом Татьяна.

- Да, не понятно, что творится в АТП? Многим водителям все равно на расписание, как захотели, так и поехали - раньше или позже. В вечернее время и выходные транспорт, можно сказать, вымирает, да и в летний период тоже самое, - добавила Ольга.

Кроме того, горожане сетуют на отсутствие маршруток, которые убрала администрация. По словам жителей, они приходили на остановку каждые 15 минут, поэтому никаких проблем с длительным ожиданием не возникало.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, в связи с уменьшением пассажиропотока, который наблюдается в летний период, транспорт перешел на работу по новому расписанию, именно поэтому интервал между рейсами увеличился.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас по городу курсируют 11 автобусов, а еще столько же будут закуплены до 1 декабря.

КСТАТИ

Ознакомиться с актуальным расписанием городского транспорта можно на остановках, на сайте matp-salekhard.ru и в приложении «Яндекс карты».

В случае, если автобус не приехал в указанное время, следует позвонить в диспетчерскую службу по телефону: 8 (34922) 6-25-25.