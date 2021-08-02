«Что с вами не так? Совсем очерствел народ!»: в Салехарде нарадивые хозяева выбросили в яму пятерых новорожденных щенков

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Выброшенные щенки.

Жителей Салехарда потрясло жуткое равнодушие к беззащитным щенкам: нерадивые хозяева выбросили на улицу пятерых новорожденных малышей. Обнаружил их местный житель, проходивший мимо. По словам мужчины, собаки лежали в кювете вдоль дороги, идущей к Ямалфлоту.

Желая помочь, горожанин сразу же опубликовал пост в паблике «Подслушано в Салехарде», пристыдив жестоких хозяев.

- Сегодня, 1 августа, обнаружил вот таких малышей, брошенных в кювет вдоль дороги, идущей к Ямалфлоту. Зачем так делать? Если не нужны - утопи. Это будет гуманней, чем бросать вот так, - написал мужчина.

В подтверждение своих слов он опубликовал фото со щенками. На нем пятеро беспомощных малышей лежат на грязной тряпке, греясь друг об друга. Видно, что собаки еще маленькие, и вряд ли умеют ходить.

Местные жители, узнав о случившемся, были сильно возмущены. Горожане единогласно решили, что таких хозяев надо наказывать. Возможно, их даже получится привлечь по статье №245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Согласно закону, нарушителям может грозить штраф или лишение свободы, в зависимости от тяжести преступления.

Кстати, досталось и автору поста, который написал, что утопить щенков было бы гуманней.

- Утопить? Вы серьезно? А не проще ли собаку стерилизовать? Ведь весной опять будет приплод. Хотя, для таких нелюдей все по барабану, - прокомментировала запись сотрудница городского фонда защиты животных «Дорога Домой».

Также девушка рассказала дельнейшую судьбу беспризорников, которая, увы, оказалась совсем не радостной.

- Щенков подбросили под ворота приюта поздно вечером, но только трех. Двое, видимо, уже умерли. Неужели нельзя было позвонить волонтерам и сообщить информацию. Что с вами не так? Совсем очерствел народ, - сообщила сотрудница.

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