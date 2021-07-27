«Как в боевике!»: на Ямале разборка между владельцами магазинов закончилась кровавой перестрелкой

Мужчина стрелял из принадлежащего ему оружия Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском (одном из городов Ямала) произошла кровавя разборка между владельцами двух магазинов, расположенных в промзоне. Один из предпринимателей заявился на территорию конкурентов, захватив пистолет. Оказавшись в торговом зале, он начал палить по работникам торговой точки. Изначально о случившемся стало известно из городского паблика «Губкинский - город мечты», где появилась запись о ЧП, а позже информацию подтвердили в СУ СКР по ЯНАО.

- 26 июля около 13:00 местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета в двух мужчин. Выстрелы были произведены с близкого расстояния в область головы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, выстрелы оказались не смертельны. Потерпевших экстренно доставили в городскую больницу с проникающими ранениями и черепно-мозговыми травмами. Что касается зачинщика, то он тоже находится в медучреждении. После устроенной стрельбы мужчина решил свести счеты с жизнью, но безуспешно.

- В настоящее время все участники происшествия находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. Один из пострадавших находится в реанимации, - сообщили в следственном управлении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они уже провели обыск в жилище подозреваемого и назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз в отношении всех участников перестрелки. Расследование уголовного дела продолжается.