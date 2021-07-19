«Зверская зачистка»: жители Лабытнанги возмущены ужасной обрезкой деревьев в городе

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Те самые деревья по ул. Школьная.

Жителей Лабытнанги возмутила ужасная обрезка деревьев по ул. Школьная. Пост об этом появился в городском паблике «Лабытнанги Info», наделав немало шума.

Автор сообщения окрестила проделанную работу «зверской зачисткой», пристыдив работников за столь халатное отношение к своим обязанностям.

- Неужели нельзя как-то по-человечески обрезать эти деревья, если они так мешают движению автотранспорта? А так по зверски их обломать... Такая зверская зачистка проведена по всей улице Школьная. Ведь это делала какая-то служба за деньги. Стыд и срам таким работникам! Нужно исправить ситуацию, - написала местная жительница Елена.

Также автор уточнила, что сфотографировала деревья, расположенные напротив магазина «Надежда».

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

Местные жители, узнав о случившемся, поддержали землячку, назвав подобную обрезку вандализмом и ужасным отношением к природе. Кроме того, по словам жителей, это не единственный варварский случай по отношению к деревьям со стороны подрядных организаций.

- По улице Гагарина рубили ветки берез, топором. Можно было взять электропилу для сучков, а затем аккуратно их срезать. Деревьям от этого было бы меньше вреда, а так с «мясом» вырывали, - рассказала Наталья.

Что касается представителей администрации, то они также были возмущены проделанной работой.

- Согласны, такая повреждающая рубка недопустима. Обяжем подрядчика еще раз выйти на участок, чтобы исправить ситуацию. Работы выполнялись для того, чтобы обеспечить хорошую зону видимости водителям автотранспорта, - сообщили в мэрии.

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