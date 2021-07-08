На Ямале жестко приземлился двухместный самолет

Оба пострадавших находятся в сознании Фото: Мария Толстихина

В ЯНАО на территории Красноселькупского района разбился маломоторный самолет, на борту которого находились два человека. Связь с экипажем полностью пропала, на поиски экстренно выехали спасатели МЧС. Об этом журналисту «Комсомольской правды» рассказали в Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

- В 14:05 местного времени в отделение МЧС поступила информация о том, что на территории Красноселькупского района пропал с радаров двухместный самолет, который вылетал в 12 часов дни из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки, - сообщили в управлении.

Для поиска самолета из Нижневартовска вылетел борт Ан-26 «Ямалспаса» для проверки информации. Вскоре из села Красноселькуп направился на подмогу вертолет Ми-8, на борту которого находилось 6 человек «Ямалспаса», включая медика.

Пропавший самолёт удалось обнаружить: спасатели с неба увидели сигналы о помощи одного из пилотов, он махал рукой. Во время обнаружения судно дымилось, но пилоты оказались живы. На данный момент оба пострадавших находятся в сознании, их патрулируют на борту Ми-8 в село Только Красноселькупского района для оказания медицинской помощи.

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