В Салехарде пьяный водитель фуры протаранил полицейскую машину

Фото: скрин из видео, размещенного в паблике «Подслушано в Салехарде» во Вконтакте Фото: соцсети

В Салехарде водитель большого грузовика наехал на полицейскую машину. Даже не думая останавливаться, большегруз уверенно и мощно протаранил служебное авто, в результате чего сидящего внутри полицейского буквально выбросило из салона от сильнейшего толчка. Полицейский ударился об асфальт и даже отскочил от него, пролетев еще не меньше метра после удара. Видео с дорожным происшествием выложили местные жители в группу «Подслушано в Салехарде» во Вконтакте.

Водитель КамАЗа изначально двигался странно. Полицейские решили остановить его, перекрыв путь служебным авто. Однако это нисколько не смутило лихача, он уверенно продолжил ехать вперед по встречной полосе, желая ускользнуть от стражей порядка. Нарушитель обогнул полицейский автомобиль, но «хвост» большегруза все-таки наехал на машину, в которой находился полицейский. Инспектор открыл дверь, чтобы выбраться, но ровно в этот момент машину подбрасывает от сильного толчка: служащий «пулей» вылетает из салона, ударяясь об пол и пролетая еще не меньше метра после удара. Водитель грузовика, не обращая на это никакого внимания, продолжает двигаться вперед и мять служебную машину словно бумагу.

Сотрудникам полиции все же удалось догнать и остановить нарушителя. Еще на автодороге Салехард-Аэропорт они заметили, что грузовик двигается хаотично и устроили за ним погоню. Водителем большегруза оказался 42-летний житель Нового Уренгоя, который в момент езды был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в ОМВД России по г. Салехарду.

Смотреть видеосюжет Фура протаранила полицейскую машину

В результате происшествия сотрудник правоохранительных органов, выброшенный с силой на проезжую часть, получил травмы: ушиб и растяжение связок коленного сустава. Сейчас нарушитель находится в отделе полиции, куда его доставили сотрудники ГИБДД. КамАЗ тем временем отправили на штрафстоянку.