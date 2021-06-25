Здоровье ямальских детей, попавших в ДТП под Симферополем, вне опасности

Фото: "Крым24". По предварительным данным, автобус с детьми ехал из Качи в Мраморные пещеры.

В Крыму перевернулся автобус, в котором находились 19 детей из Нового Уренгоя и Салехарда. Авария произошла под Симферополем, вчера, 24 июня, около 19:40.

Сразу после ДТП молодых людей доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Там их осмотрели врачи и сделали рентген. Два мальчика получили травмы легкой степени тяжести: ушибы мягких тканей и ссадины, у одного юноши небольшое рассечение. После обследования и оказания помощи медики решили, что оставлять ребят в больнице нет необходимости.

Причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Однако отметим, что микроавтобус, в котором находились дети, соответствует всем требованиям по перевозке несовершеннолетних, также все ребята были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм.

Фото: "Крым24". ЧП случилось возле села Доброе.

Кстати, юные ямальцы приехали в республику для участия в патриотических сборах «Черноморский рубеж», а когда произошла авария, они направлялись в экспедицию на горную подготовку. Сейчас мальчики находятся на нижнем плато массива Чатыр-Даг, откуда начнется программа сборов. Вчера вечером, 24 июня, они установили там палаточный лагерь.

Родителей всех ребят, находившихся в автобусе, оповестили о случившемся сразу после ДТП. Сейчас с ними на постоянной связи находятся сотрудники департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, а также Регионального центра патриотического воспитания.

Кроме того, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин и директор ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» Эльвира Хайрутдинова вылетели в Крым, чтобы лично встретиться с ребятами и организаторами сборов.

- Для парней, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме - будем внимательно следить за их самочувствием. Обязательно встречусь со всеми участниками сборов на месте. В СМИ уже публикуется противоречивая информация. Поэтому если у кого-то есть вопросы, пишите в комментарии - я и мои коллеги обязательно ответим, - написал Наиль Хайруллин в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что в составе орггруппы сборов есть медицинский работник, молодые люди находятся под его постоянным наблюдением.

Фото: "Крым24". На место выезжали сотрудники ГИБДД

СПРАВКА КП:

На первую смену сборов в Крым отправились 39 подростков от 14 до 17 лет. Это воспитанники кадетских классов, а также представители патриотических объединений и центров региона из Нового Уренгоя, Надыма и Салехарда.

Программа сборов остается без изменений. Как и планировалось, ребята отправятся на десять дней в горы, где изучат основы туристской, горной и спелеологической подготовки. Затем их ждут занятия по строевой, огневой, парашютной, водолазной, конной и другим видам подготовки, экскурсии в города-герои Севастополь и Саки, посещение Музея морской авиации и осмотр боевое техники, а также спартакиада и товарищеский турнир войсковой части. Всего в 2021 году в двух сменах сборов примут участие 78 ямальских подростков.

Добавим, что сборы проводятся в гарнизоне Кача отдельного смешанного полка морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ в рамках соглашения о совместной работе по укреплению и развитию военно-шефских связей между администрацией ЯНАО и командованием Черноморского флота Российской Федерации.