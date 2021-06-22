«Гибнут от какой-то заразы»: жители Ноябрьска бьют тревогу из-за болезни, охватившей деревья

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Те самые деревья.

Жители Ноябрьска бьют тревогу из-за болезни, охватившей городские деревья. Первый пост об этом появился еще 16 июня, в нем местный житель указал на рябину по ул. Ленина, усыпанную жуками.

- По ул.Ленина, напротив Вечного огня, все рябины в жуках, деревья гибнут. Может администрация как-то решит эту проблему? Например, опрыскать чем-то. Просто жалко деревья, - написал анонимный пользователь в паблике «Злой Ноябрянин».

Тогда местная администрация оперативно отреагировала на жалобу, пообещав передать сообщение подрядчику.

А вчера, 21 июня, появился еще один пост. Местный житель сообщил, что почти все городские деревья погибают от какой-то заразы. В подтверждение своих слов он приложил фото, на которых видны высушенные листья и почерневшие стволы, и это в конце июня.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Те самые деревья.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Те самые деревья.

Кстати, с автором согласились и другие горожане, рассказавшие о своих наблюдениях.

- Тоже отметила. Сначала увидела, что осины под окном почернели, а потом и по городу. Много черной листвы на деревьях, именно осины, - написала Татьяна.

Поддержала землячку еще одна горожанка. По ее словам, погибают не только осины, а еще и рябина вдоль улицы Мира и по Магистральной в районе ЖД вокзала.

- Не сомневаюсь, что и в других местах деревья также поражены какими-то паразитами. Листочки скручены и усеяны насекомыми, - добавила девушка.

На сообщения горожан вновь отреагировала городская администрация, сообщив, что подрядчик обязательно проведет дезинсекцию. Однако для этого необходимо, чтобы стволы деревьев были сухими, поэтому обработка начнется не раньше 25 июня.