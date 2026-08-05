Фото: скриншот с сайта «Wasabi 89»

В Салехарде произошло массовое отравление ролами: более тридцати человек, из которых семь - дети, были вынуждены обратиться за медпомощью.

Все отравившиеся - клиенты службы доставки «Wasabi 89», пользующейся популярностью. Суши, ролы, пицца, салаты, десерты - это лишь часть того, что предлагалось салехардцам.

Фото: скриншот с сайта «Wasabi 89»

Первая информация об отравлении появилась 3 августа в группе «Подслушано в Салехарде». Местный житель призывал земляков обходить эту доставку стороной и рассказывал о последствиях ужина, который он заказал там для себя и семьи.

«Жители города Салехард, не покупайте роллы в «Wasabi 89». В субботу заказали доставку и слегли всей с семьей с температурой 38-39, диареей, тошнотой и ужасными спазмами в животе. Приехавшая скорая помощь сказала, что такие случаи в данном заведении регулярные. Мы даже не успели сказать, где заказывали роллы, как врачи сами назвали «Wasabi 89». Коллега тоже заказывала там в субботу роллы, результат - отравление, - говорится в посте.

Тут же в комментариях посыпались сообщения от людей, для которых поедание роллов из «Wasabi 89» не прошло бесследно.

«В пятницу на работу заказывали... а в субботу понеслось, и до сих пор не могу прийти в себя», - пишет еще одна жительница.

«Тоже в выходные поели, отравились», - подтвердила другая подписчица.

В окружном Управлении Роспотребнадзора корреспонденту «Комсомольской правды» - Ямал» сообщили, что работа доставки приостановлена, начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

- Во время обследования цеха выявлено множество нарушений санитарного законодательства. Также были отобраны пробы готовой продукции, продовольственного сырья, смывов с поверхности инвентаря и оборудования. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: скриншот с Яндекс Карт

Не остался в стороне и следственный комитет. Его сотрудники организовали доследственную проверку по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что у всех обратившихся диагноз - сальмонеллез. Из тридцати пострадавших четверо находятся на стационарном лечении.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в детском развлекательном центре Ноябрьска произошла вспышка норовируса: признаки инфекции появились сразу у нескольких детей и взрослых. После расследования, проведенного Роспотребнадзором, выяснилось, что причиной заражения стал бессимптомный носитель норовируса - один из сотрудников. Он сразу же был отстранен от работы, а затем городской центр гигиены и эпидемиологии немедленно провел полную профессиональную дезинфекцию всего заведения. Кроме того, центр закупил дополнительные бактерицидные установки для помещения пищеблока и игрового зала.

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