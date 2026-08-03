Погода на Ямале с 3 по 9 августа 2026 года: на смену жаре придут прохлада и дожди

Погода на Ямале с 3 по 9 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 3 по 9 августа 2026 года, жителей Ямала ждут температурные качели. Так, в начале недели столбики термометров будут показывать примерно +20 градусов, но затем начнется потепление, и уже к среде воздух прогреется до +27. А вот в выходные придет похолодание до +17 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +9 градусов, а днем +17. В понедельник и среду над головами салехардцев будет светить яркое солнце, но уже во вторник набегут тучи, и пройдет дождь. Среда вновь выдастся ясной. А четверг, пятница и суббота - богатыми на осадки. Воскресенье же обещает быть просто облачным. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 39 до 98 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем +28. Наступившая неделя окажется для новоуренгойцев пасмурной и дождливой: осадки пройдут со среды по воскресенье. Что касается оставшихся дней, понедельник выдастся солнечным, а вторник - облачным. Ветер южный с переходом на восточный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 30 до 97 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. На этой неделе ноябрян ждет хмурая погода: солнце можно будет увидеть только в четверг, и то ненадолго. Остальные дни будут либо пасмурными, либо дождливыми. Ветер южный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 760 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 35 до 95 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +9 градусов, а днем +17. Как и в окружной столице, в понедельник и среду можно будет увидеть солнце. Во вторник и с четверга по субботу пройдут дожди. Воскресенье же выдастся облачным. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 39 до 98 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +20. В понедельник и вторник синоптики обещают облачность, в среду - сильную грозу, а четверг будет просто хмуро. С пятницы по субботу вновь нагрянут дожди, а в воскресенье ожидается пасмурная погода. Ветер юго-западный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 97 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. В понедельник над головами губкинцев будет светить солнце, но уже во вторник набегут тучи и принесут с собой осадки. Дожди ожидаются в среду, пятницу и субботу. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 2 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 25 до 95 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +10 градусов, а днем +18. В понедельник синоптики обещают переменную облачность, во вторник - просто облачность, а со среды по воскресенье - дожди. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 762 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 95 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +20. С понедельника по вторник над головами таркосалинцев можно будет увидеть солнце, изредко закрываемое небольшими облачками. В среду тучи станут сильнее и принесут с собой дождь. В четверг осадки прекратятся, но уже в пятницу возобновятся с новой силой и продлятся до самого воскресенья. Ветер восточный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 762 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 26 до 95 %.

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