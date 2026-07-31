Афиша на Ямале с 1 по 2 августа Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Краеведческие посиделки «Я эту землю Родиной зову» (6+)

Салехардцев приглашают на встречу с советом старожилов, которые всегда готовы поделиться самыми дорогими историями. А проведет ее общественный деятель и краевед Наталья Рябова.

Помимо интересных рассказов участников ждет викторина «Я - житель Ямала», где каждый сможет поделиться своим опытом, узнать что-то новое и просто хорошо провести время. Самых активных ждут памятные призы.

Адрес: ул. Свердлова, д. 14

Дата: 1 августа

Стоимость: бесплатно

Фото: управление культуры Салехарда

Программа «Многоликий Салехард» (6+)

Центр культуры и спорта «Геолог» представляет увлекательное мероприятие - информационно-познавательную программу «Многоликий Салехард». Это серия авторских экскурсий и творческих мастер-классов, открывающих разные грани окружной столицы.

Проект будет интересен гостям и жителям города, которые хотят глубже познакомиться с культурой, историей и искусством Ямала.

Адрес: ул. Матросова, д. 31

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 220 рублей

Экскурсия по усадьбе с чаепитием (12+)

Участники экскурсии побывают в усадьбе, где бережно воссоздана обстановка обдорского быта конца XIX - начала XX веков.

Посетители смогут пройти по старинным комнатам, заглянуть в рабочий кабинет, почувствовать особую атмосферу купеческого быта и узнать, какие люди здесь жили в былые времена, какими народными ремеслами владели. Завершится экскурсия чаепитием на кухне.

Подробная информация по телефону: +7 (912) 910-12-13.

Адрес: ул. Ламбиных, д. 1

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 350 рублей

Выставка «Через центр России к Карскому морю» (0+)

В 1906 году Дмитрий Менделеев, работая над трудом «К познанию России», определил, что геометрический центр нашей страны находится на территории современного Ямала. В соответствии с названием выставки посетители «проходят» по территории округа, знакомясь с его природными зонами и их обитателями.

На выставке представлены предметы естественно научной коллекции музея, включенные в состав Музейного фонда РФ: мумифицированная голова атлантического моржа и скелет кита малого полосатика.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Салехарда

Новый Уренгой

Фото: администрация Нового Уренгоя

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 200 рублей

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Дом мой - Ямал» (12+)

Мастерская «Дом мой - Ямал» - это интегрированное мероприятие, объединившее традиционную лекцию с интерактивными элементами и мастер-классом.

Участники узнают о прошлом и настоящем Ямала, о промышленном освоении Крайнего Севера, когда мечта стала реальностью благодаря отваге и оптимизму первопроходцев.

Один из разделов лекции посвящен военным действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны и значительному вкладу коренных жителей в Победу.

Необходима предварительная запись: +7 (3494) 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 300 рублей

Ноябрьск

Фото: администрация Ноябрьска

Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)

Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.

Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.

Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: бесплатно

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 100 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 199 рублей

Лабытнанги

Фото: управление культуры Приуральского района

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 300 рублей

Мастер-класс по резьбе (12+)

Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 500 рублей

Муравленко

Беседа «Открой сердце» (6+)

Участники встречи обсудят, что мешает говорить о переживаниях: стыд, боязнь осуждения, привычка «все держать в себе». А затем ведущий, через короткие истории, метафоры и бережные вопросы, поможет осознать: открыть сердце - не значит стать уязвимым, а значит обрести силу через искренность.

В беседе затрагиваются темы одиночества, давления со стороны сверстников, сложных отношений в семье, тревожности и поиска поддержки. А главное - звучит простая, но важная мысль: просить о помощи - это признак зрелости, а не слабости. Ведь только тогда, когда мы позволяем себе быть настоящими, к нам приходят понимание, близость и настоящее доверие.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 1 августа

Стоимость: бесплатно

Экспозиция «Геология» (6+)

Выставка будет интересна тем, кто причастен к геологии Полярного Урала и Западной Сибири.

Посетители увидят образцы твердых полезных ископаемых, найденных в Муравленко и его окрестностях: яшмы, сердолика, агата, халцедония, а также минералов, привезенные из разных уголков страны жителями города.

Интерес представляют образцы нефти разных месторождений Муравленковской группы, керн - образцы горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Муравленко

Экспозиция «Ямал: прошлое и настоящее» (6+)

Экспозиция состоит из двух блоков. Первый рассказывает о животных, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. Это, например, северный олень, белый медведь, а также 110 видов птиц - стерх, гуменников, лысух и других.

Вторая часть экспозиции посвящена культуре и традициям коренных народов Севера - ненцев, селькупов, хантов. Посетители узнают об особенностях их быта, о конструкции нарт, покрое одежды, интерьерах чумов и многом другом.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 200 рублей

Игровая программа «Занимательное лето» (6+)

Участники программы отправятся в увлекательное путешествие по «островам лета»: на одном их ждут природоведческие загадки и экологические квесты, на другом - творческие мастер-станции под открытым небом, на третьем - подвижные игры, эстафеты и командные испытания.

Программа сочетает отдых и развитие: дети узнают интересные факты о лете в мире и на Ямале, попробуют себя в роли юных исследователей, художников и изобретателей, а главное - научатся работать в команде и радоваться простым моментам без гаджетов.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 2 августа

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Клуб настольных ролевых игр «Гримуар» (18+)

Представьте себя не месте могучего героя, готового к любым испытаниям, которые ему подкинет мир фэнтези. Звучит заманчиво? Клуб настольных ролевых игр «Гримуар» превратит мечты в реальность!

Участники отправятся в фантастические миры, которые дадут шанс стать кем угодно: настойчивым детективом, отважным воином, могущественным магом или хитроумным разведчиком. Игроков ждут эпические сражения, волшебные подземелья и интригующие расследования.

Клуб «Гримуар» - это отличная площадка для новых знакомств и развития творческого мышления.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 1 августа

Стоимость: бесплатно

Фото: МБУ «Губкинский музей освоения Севера»

Книжная выставка «Тропой, которую прочли» (0+)

Это книжная выставка, посвященная Международному дню коренных народов мира. Посетители познакомятся с культурным наследием, традициями и бытом малочисленных народов России и мира, увидят этнографические исследования, сборники мифов, легенд и эпосов. Особое внимание уделено литературе о языке, обрядах, ремеслах и природных верованиях.

Экспозиция направлена на сохранение памяти о культурном многообразии и воспитание уважения к самобытным традициям.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 1 августа

Стоимость: бесплатно

Выставка фалеристики «ЗНАКовая выставка» (0+)

Губкинцев приглашают на выставку фалеристики «ЗНАКовая выставка», на которой представлены значки советского периода различной тематики: октябрятские, пионерские, комсомольские, памятные знаки съездов и комсомольских строек, наградные и юбилейные экземпляры. Также разделы выставки посвящены космической и спортивной тематике, символике городов и республик СССР, детским значкам с изображением героев мультфильмов.

Каждый экспонат - это маленький рассказ о времени: за ним стоит конкретное событие, достижение или традиция.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 40 рублей

Выставка флоры и фауны «Природа нашего края» (0+)

Выставка «Природа нашего края» познакомит жителей и гостей города с флорой и фауной Ямала. Посетители увидят чучела животных и птиц, обитающих на территории Тюменского Приполярья: соболь, белый песец, лисица, заяц-беляк, белка, тетерев, глухарь, турухтан, кедровка, белая куропатка.

Также выставка дополнена информационными стендами о геологическом строении недр и полезных ископаемых, климате, водных ресурсах, растительном и животном мире.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 1 и 2 августа

Стоимость: от 25 рублей

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