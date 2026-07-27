Погода на Ямале с 27 июля по 2 августа 2026 года: жара и яркое солнце продолжать радовать северян

Погода на Ямале с 27 июля по 2 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 27 июля по 2 августа 2026 года, жителей Ямала ждет жара. Днем столбики термометров будут показывать примерно +28 градусов, а ночью - +15 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но обещают быть слабыми.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +25. В понедельник над головами салехардцев будет светить солнце, но уже во вторник набегут облака и заволокут небо. А с четверга начнет капать дождик, и не прекратится он до конца недели. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 752 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 44 до 97 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем +28. Наступившая неделя окажется для новоуренгойцев вполне ясной: солнце будет светить во вторник, среду и субботу. В четверг и воскресенье ожидается переменная облачность. В понедельник пройдет небольшой дождь, а в пятницу будет просто пасмурно. Ветер северо-восточный с переходом на северный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 86 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +19 градусов, а днем +28. На этой неделе ноябрян ждет вполне ясная погода: яркое солнце будет светить во вторник, пятницу и субботу. Среда выдастся с прояснениями, а четверг - облачным. Что касается понедельника и воскресенья, они окажутся немного дождливыми. Ветер северо-восточный с переходом на северный от 1 до 7 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 93 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +27. Как и в окружной столице, с понедельника по среду можно будет увидеть солнце, а с четверга по воскресенье ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 40 до 96 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем +29. В понедельник синоптики обещают облачность и небольшой дождь, а со вторника по четверг - солнце. С пятницы по субботу будет вполне ясно, но пройдут небольшие осадки. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 1 до 7 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 87 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +19 градусов, а днем +29. С понедельника по воскресенье над головами губкинцев будет светить яркое солнце, и ни одна тучка не испортит этой идиллии. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 1 до 7 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 26 до 89 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +29. В понедельник синоптики обещают переменную облачность и дождь, но уже во вторник тучи разойдутся и выглянет солнце, которое будет светить до конца недели. Однако с пятницы по воскресенье пройдут кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 22 до 91 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +20 градусов, а днем +30. С понедельника по пятницу над головами таркосалинцев будет светить солнце, изредко закрываемое небольшими облачками. А в выходные ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на южный от 1 до 7 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 82 %.

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