Фото: администрация Красноселькупского района

На Ямале вновь усугубилась ситуация с лесными пожарами: по данным на 8:30 утра 28 июля огонь охватил 8 451 гектар территории. Во власти стихии находятся Красноселькупский, Надымский, Шурышкарский, Тазовский, Приуральский и Пуровский районы.

Как тушат пожары?

Сегодня на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 35 природных пожаров общей площадью 8 451 гектар. Это несколько больше, чем сутками ранее: 30 возгораний на 7 957 гектарах.

В борьбе со стихией участвуют около 600 человек: 353 сотрудника «Ямалспаса», 15 специалистов МЧС России, 63 работника противопожарной службы автономного округа, а также 40 представителей местного населения и других ведомств, а также 100 парашютистов-пожарных и десантников авиалесоохраны из Архангельской и Тюменской областей.

Также в тушении пожаров задействованы вертолеты авиакомпании «Ямал». Имеющие водосливные устройства сбрасывают воду на эпицентры возгораний, а остальные борта доставляют людей и оборудование в тундру. Порой спасателям приходится прорубаться сквозь заросли и затем вручную окапывать кромку огня.

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

- Причиной столь массового горения стала экстремальная погода: аномально жаркое и сухое лето. Большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз. Сейчас первоочередная задача - не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. На данный момент угрозы жителям нет, - прокомментировали в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим

С 19 июня по 30 августа на Ямале введен особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест: разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, сельхозпалы, топка печей и котельных установок на твердом топливе. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Кроме того, владельцам частных домов настоятельно рекомендуют создать неснижаемый запас воды для тушения возможного возгорания- не менее 200 литров.

Фото: администрация Пуровского района

За нарушения правил предусмотрены штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч, а для юридических - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также действует запрет на въезд в леса Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского, Ямальского и Красноселькупского районов. Исключением являются только лица и организации, чья работа напрямую связана с пребыванием в лесу.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». Каждый день для оценки ситуации проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера с участием представителей профильных структур и муниципалитетов.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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