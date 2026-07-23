Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.
«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.
Программа «Арт-квартирник» (14+)
Национальной библиотеке Ямала приглашает на квартирник в стиле 90-х. Что ждет гостей? Любимые хиты в живом исполнении, гитара, караоке и танцы, настольные игры и ретро-фотозона.
Джинсовки, олимпийки, яркие рубашки и любимые кеды — доставайте всё, что поможет поймать вайб 90-х. Но если дресс-код не ваш, всё равно приходите - главное здесь не одежда, а настроение.
Адрес: ул. Чубынина, д. 36
Дата: 25 июля
Стоимость: от 1 000 рублей
Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)
Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +
На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.
Адрес: ул. Чубынина, д. 38
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 500 рублей
Выставка «Через центр России к Карскому морю» (0+)
В 1906 году Дмитрий Менделеев, работая над трудом «К познанию России», определил, что геометрический центр нашей страны находится на территории современного Ямала. В соответствии с названием выставки посетители «проходят» по территории округа, знакомясь с его природными зонами и их обитателями.
На выставке представлены предметы естественно научной коллекции музея, включенные в состав Музейного фонда РФ: мумифицированная голова атлантического моржа и скелет кита малого полосатика.
Адрес: ул. Арктическая, д. 1
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 200 рублей
Программа «Вечерки в усадьбе» (16+)
«Вечерки в усадьбе» - это цикл культурно-досуговых мероприятий по сохранение и популяризации нематериального культурного наследия, развитию традиционных ремесел и творческой самореализации участников.
В основе мероприятия лежит воссоздание атмосферы традиционных русских посиделок, которые на Руси издавна устраивались с октября до самой Масленицы, когда полевая страда завершалась и появлялось время для отдыха, рукоделия, живого общения. Однако в современной интерпретации «Вечерок» ключевой акцент сделан именно на практическую творческую деятельность, объединяющую сразу несколько направлений народной культуры.
Адрес: ул. Ламбиных, д. 1
Дата: 26 июля
Стоимость: от 1 700 рублей
Выставка «Дающий жизнь» (0+)
«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.
Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.
Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 200 рублей
Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)
Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.
Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 500 рублей
Программа «Вечер в Крыму» (12+)
Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.
В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 300 рублей
Программа «Загадки космоса» (12+)
«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.
Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.
Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 500 рублей
Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)
Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.
Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.
Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: бесплатно
Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)
Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.
В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.
По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 175 рублей
Выставка «Календарь народных кукол» (6+)
Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.
Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 100 рублей
Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)
Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 199 рублей
Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)
Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.
Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 250 рублей
Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)
Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.
Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 500 рублей
Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)
Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.
Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.
Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 300 рублей
Мастер-класс по резьбе (12+)
Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 500 рублей
Игровая программа «Солнце, книги и друзья» (6+)
Лето - это время, когда даже самые заядлые книголюбы выходят на улицу. Но книги никуда не уходят: они ждут под деревом, на пледе, в рюкзаке. Участники соберутся, чтобы провести день с теми, кто тоже любит читать, смеяться и придумывать. Вместе они вспомнят смешные истории из книг, героев, которые попадали в нелепые ситуации, и поделятся теми моментами, которые хочется перечитывать снова и снова.
Солнце, хорошая компания и любимые страницы - это и есть то, что запоминается надолго. Участники уйдут с желанием поделиться прочитанным и, возможно, найти ту самую книгу, о которой говорили другие.
Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»
Дата: 25 июля
Стоимость: бесплатно
Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)
Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.
В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 200 рублей
Экспозиция «Геология» (6+)
Выставка будет интересна тем, кто причастен к геологии Полярного Урала и Западной Сибири.
Посетители увидят образцы твердых полезных ископаемых, найденных в Муравленко и его окрестностях: яшмы, сердолика, агата, халцедония, а также минералов, привезенные из разных уголков страны жителями города.
Интерес представляют образцы нефти разных месторождений Муравленковской группы, керн - образцы горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 200 рублей
Арт-мастерская «Искусница» (12+)
Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!
Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.
В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 26 июля
Стоимость: бесплатно
Книжная выставка «Тепло домашнего очага» (0+)
Это книжная выставка, приуроченная ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Экспозиция посвящена вечным ценностям - верности, заботе, взаимопониманию и душевному теплу, которые хранит домашний очаг.
Посетители увидят издания, рассказывающие об истории возникновения праздника, сборники семейных преданий, легенд и притч, позволяющие проследить эволюцию семейных традиций на Руси.
Адрес: ул. Аэродромная, д. 12
Дата: 25 июля
Стоимость: бесплатно
Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» (0+)
Спектакль-променад погрузит участников в историю города с помощью наушников, в которых «Душа города» расскажет свою историю и истории первопроходцев - людей, которые, несмотря на суровые северные условия, возводили город.
Спектакль-променад - отличный повод задуматься о происходящем здесь и сейчас, используя историю как инструмент в познании самого себя. У каждого зрителя появится возможность лучше изучить историю и культуру родного края.
Адрес: мкр. 7, д. 30
Дата: 25 июля
Стоимость: от 300 рублей
Выставка фалеристики «ЗНАКовая выставка» (0+)
Губкинцев приглашают на выставку фалеристики «ЗНАКовая выставка», на которой представлены значки советского периода различной тематики: октябрятские, пионерские, комсомольские, памятные знаки съездов и комсомольских строек, наградные и юбилейные экземпляры. Также разделы выставки посвящены космической и спортивной тематике, символике городов и республик СССР, детским значкам с изображением героев мультфильмов.
Каждый экспонат - это маленький рассказ о времени: за ним стоит конкретное событие, достижение или традиция.
Адрес: мкр. 12, д. 38
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 40 рублей
Выставка флоры и фауны «Природа нашего края» (0+)
Выставка «Природа нашего края» познакомит жителей и гостей города с флорой и фауной Ямала. Посетители увидят чучела животных и птиц, обитающих на территории Тюменского Приполярья: соболь, белый песец, лисица, заяц-беляк, белка, тетерев, глухарь, турухтан, кедровка, белая куропатка.
Также выставка дополнена информационными стендами о геологическом строении недр и полезных ископаемых, климате, водных ресурсах, растительном и животном мире.
Адрес: мкр. 12, д. 38
Дата: 25 и 26 июля
Стоимость: от 25 рублей
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