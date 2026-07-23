Афиша на Ямале с 25 по 26 июля Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Программа «Арт-квартирник» (14+)

Национальной библиотеке Ямала приглашает на квартирник в стиле 90-х. Что ждет гостей? Любимые хиты в живом исполнении, гитара, караоке и танцы, настольные игры и ретро-фотозона.

Джинсовки, олимпийки, яркие рубашки и любимые кеды — доставайте всё, что поможет поймать вайб 90-х. Но если дресс-код не ваш, всё равно приходите - главное здесь не одежда, а настроение.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 25 июля

Стоимость: от 1 000 рублей

Фото: ЯмалЭкоДом

Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)

Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +

На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 500 рублей

Выставка «Через центр России к Карскому морю» (0+)

В 1906 году Дмитрий Менделеев, работая над трудом «К познанию России», определил, что геометрический центр нашей страны находится на территории современного Ямала. В соответствии с названием выставки посетители «проходят» по территории округа, знакомясь с его природными зонами и их обитателями.

На выставке представлены предметы естественно научной коллекции музея, включенные в состав Музейного фонда РФ: мумифицированная голова атлантического моржа и скелет кита малого полосатика.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 200 рублей

Программа «Вечерки в усадьбе» (16+)

«Вечерки в усадьбе» - это цикл культурно-досуговых мероприятий по сохранение и популяризации нематериального культурного наследия, развитию традиционных ремесел и творческой самореализации участников.

В основе мероприятия лежит воссоздание атмосферы традиционных русских посиделок, которые на Руси издавна устраивались с октября до самой Масленицы, когда полевая страда завершалась и появлялось время для отдыха, рукоделия, живого общения. Однако в современной интерпретации «Вечерок» ключевой акцент сделан именно на практическую творческую деятельность, объединяющую сразу несколько направлений народной культуры.

Адрес: ул. Ламбиных, д. 1

Дата: 26 июля

Стоимость: от 1 700 рублей

Новый Уренгой

Фото: ЯмалЭкоДом

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 200 рублей

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 300 рублей

Программа «Загадки космоса» (12+)

«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.

Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 500 рублей

Ноябрьск

Фото: администрация Ноябрьска

Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)

Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.

Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.

Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: бесплатно

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 100 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 199 рублей

Лабытнанги

Фото: управление культуры Приуральского района

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 300 рублей

Мастер-класс по резьбе (12+)

Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 500 рублей

Муравленко

Игровая программа «Солнце, книги и друзья» (6+)

Лето - это время, когда даже самые заядлые книголюбы выходят на улицу. Но книги никуда не уходят: они ждут под деревом, на пледе, в рюкзаке. Участники соберутся, чтобы провести день с теми, кто тоже любит читать, смеяться и придумывать. Вместе они вспомнят смешные истории из книг, героев, которые попадали в нелепые ситуации, и поделятся теми моментами, которые хочется перечитывать снова и снова.

Солнце, хорошая компания и любимые страницы - это и есть то, что запоминается надолго. Участники уйдут с желанием поделиться прочитанным и, возможно, найти ту самую книгу, о которой говорили другие.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 25 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: управление культуры Муравленко

Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)

Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.

В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Геология» (6+)

Выставка будет интересна тем, кто причастен к геологии Полярного Урала и Западной Сибири.

Посетители увидят образцы твердых полезных ископаемых, найденных в Муравленко и его окрестностях: яшмы, сердолика, агата, халцедония, а также минералов, привезенные из разных уголков страны жителями города.

Интерес представляют образцы нефти разных месторождений Муравленковской группы, керн - образцы горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Муравленко

Арт-мастерская «Искусница» (12+)

Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!

Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.

В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 26 июля

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Книжная выставка «Тепло домашнего очага» (0+)

Это книжная выставка, приуроченная ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Экспозиция посвящена вечным ценностям - верности, заботе, взаимопониманию и душевному теплу, которые хранит домашний очаг.

Посетители увидят издания, рассказывающие об истории возникновения праздника, сборники семейных преданий, легенд и притч, позволяющие проследить эволюцию семейных традиций на Руси.

Адрес: ул. Аэродромная, д. 12

Дата: 25 июля

Стоимость: бесплатно

Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» (0+)

Спектакль-променад погрузит участников в историю города с помощью наушников, в которых «Душа города» расскажет свою историю и истории первопроходцев - людей, которые, несмотря на суровые северные условия, возводили город.

Спектакль-променад - отличный повод задуматься о происходящем здесь и сейчас, используя историю как инструмент в познании самого себя. У каждого зрителя появится возможность лучше изучить историю и культуру родного края.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 25 июля

Стоимость: от 300 рублей

Фото: централизованная клубная система Губкинского

Выставка фалеристики «ЗНАКовая выставка» (0+)

Губкинцев приглашают на выставку фалеристики «ЗНАКовая выставка», на которой представлены значки советского периода различной тематики: октябрятские, пионерские, комсомольские, памятные знаки съездов и комсомольских строек, наградные и юбилейные экземпляры. Также разделы выставки посвящены космической и спортивной тематике, символике городов и республик СССР, детским значкам с изображением героев мультфильмов.

Каждый экспонат - это маленький рассказ о времени: за ним стоит конкретное событие, достижение или традиция.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 40 рублей

Выставка флоры и фауны «Природа нашего края» (0+)

Выставка «Природа нашего края» познакомит жителей и гостей города с флорой и фауной Ямала. Посетители увидят чучела животных и птиц, обитающих на территории Тюменского Приполярья: соболь, белый песец, лисица, заяц-беляк, белка, тетерев, глухарь, турухтан, кедровка, белая куропатка.

Также выставка дополнена информационными стендами о геологическом строении недр и полезных ископаемых, климате, водных ресурсах, растительном и животном мире.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 25 и 26 июля

Стоимость: от 25 рублей

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