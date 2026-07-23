Парни стали жертвами украинских кураторов Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Центральный окружной военный судом, находящийся в Екатеринбурге, вынесен приговор 16-летнему ноябрянину, который по указке украинских мошенников сжег вертолет Ми-8. Парня признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба) и приговорили к восьми годам в воспитательной колонии.

Согласились за четыре миллиона

Происшествие случилось в ночь на 11 сентября 2024 года. Двое 7-классников пробрались на территорию ноябрьского аэропорта и подожгли вертолет стоимостью почти 60 миллионов рублей. Когда пламя обуяло воздушное судно, подростки поняли, что пора удирать, но силовики оказались умнее и проворнее их.

За «работу» преступники пообещали парням 4 000 000 рублей, но, разумеется, это были просто слова. Как итог - ни денег, ни друзей, убитые горем родители и разбившиеся мечты о светлом будущем.

- Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года двое ноябрян 13 и14 лет за обещанное спецслужбами Украины вознаграждение в 4 миллиона рублей проникли на территорию аэропорта, где, используя бутылки с бензином, подожгли гражданский вертолет Ми-8. Подростки получили ожоги и попытались скрыться, однако были оперативно задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета РФ.

Кураторы пообещали парням много денег Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на слаженные действия пожарных, вертолет полностью сгорел - остался лишь хвост. Ущерб его владельцу составил 59 700 000 рублей, а аэропорту - 535 000 рублей.

Кроме того, за несколько дней до этого парни, все также по заданию кураторов, подожгли оборудование сотовой вязи. В этом случае сумма ущерба оказалась куда меньше - примерно 400 000 рублей.

Не достиг 14-летнего возраста

Что касается второго поджигателя, на момент преступления он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Только это позволило ему избежать суда и отделаться легким наказанием.

- В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности 13-летний сообщник, по инициативе следствия, помещен в учебное заведение закрытого типа, - уточнили в ведомстве.

Знал о теракте, но молчал

Но парни - не единственные, кто понес наказание. Ранее были осуждены охранник и директор ноябрьского аэропорта, а также местный житель, не сообщивший правоохранительным органам информацию о готовящемся теракте.

Как ранее сообщало Центральное МСУТ СК России, когда подростки проникли на территорию, охранника не было не месте и, следовательно, к воздушным судам мог подойти кто угодно.

Подростки - не единственные, кто понесли наказание

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и приговорил его к штрафу.

По такой же статье осудили и директора аэропорта, который должен был следить за порядком.

А ноябрянина, знавшего о теракте, признали виновным по ст. 205.6 УК РФ и обязали выплатить штраф в 60 000 рублей.

«Очевидно, что ими управляли извне»

На следующий день после происшествия губернатор Ямала Дмитрий Артюхов собрал экстренное совещание.

- Фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям, - сказал он перед коллегами.

Также губернатор поручил провести необходимые работы комиссии по делам несовершеннолетних и департаменту образования. Профилактика подобных случаев и уроки цифровой гигиены должны стать постоянной частью образовательного процесса.

Комментарий Дмитрия Артюхова по поводу поджога вертолета в Ноябрьске

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