Запрет начинает действовать с 1 августа Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ямальские власти ввели запрет на публикацию в СМИ и интернете любых фото и видео, связанных с работой украинских беспилотников. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.

Первым взял слово директор департамента региональной безопасности Илья Лян. Он доложил, что украинские спецслужбы систематически мониторят российское медиапространство. Цель - сбор информации о последствиях атак беспилотников для дальнейшего планирования атак и, конечно же, дестабилизация общества.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

- Управление ФСБ России по Тюменской области рекомендовало нам установить запрет на фотографирование, видео- и (или) киносъемку на территории автономного округа, публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении и последствиях БПЛА, а также ввести административную ответственность за нарушение данного запрета, - произнес Лян.

В свою очередь Дмитрий Артюхов поддержал инициативу. Она вступит в силу с 1 августа.

- Принимаю. Это сейчас везде общая норма, - заключил глава региона.

Ямальские власти запретили снимать и публиковать в интернете информацию о работе беспилотников

Что грозит нарушителям?

Депутаты Законодательного собрание внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях - установят меру ответственности. Предполагается, что административный штраф для граждан составит от 3 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 15 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц - от 300 000 до 350 000 рублей.

Что делать при сигнале «Беспилотная опасность»? (означает, что в соседних регионах обнаружен БПЛА)

- уточнить местонахождение родственников и заблаговременно определить место встречи;

- проверить наличие важных документов и готовность «тревожного чемоданчика»;

- заранее определить место возможного укрытия: в экстренных случаях могут использоваться подвалы и цокольные этажи жилых зданий, подземные переходы и паркинги, первые этажи жилых домов, внутренние помещения зданий и квартир, в которых нет окон.

Что делать при сигналах «Угроза беспилотной атаки» и «Ракетная опасность»? (применяются во время возникновении реальной угрозы)

При нахождении в здании во время угрозы беспилотной атаки следует:

- выключить свет;

- взять с собой документы, телефон и пройти в помещение без окон (не пользоваться лифтом);

- ни в коем случае не подходить к окнам, так как можно получить повреждения из-за осколков стекла;

- отключить геолокацию на телефоне;

- дождаться сигнала отбоя опасности.

При нахождении в здании во время угрозы ракетной опасности следует:

- взять с собой документы и «тревожный чемоданчик»;

- при нахождении дома - перекрыть газ, воду, отключить электричество, плотно закрыть окна и двери;

- предупредить соседей, помочь пожилым людям, инвалидам и детям;

- укрыться между несущими стенами или спуститься на нижние этажи, паркинг, в подвал или погреб;

- дождаться сигнала отбоя опасности.

Если оповещение об угрозе застало на улице или в транспорте, необходимо:

- покинуть транспорт и проследовать в ближайшее укрытие (подвал, цокольный этаж, паркинг и так далее. При их отсутствии нужно укрыться в естественном или искусственном углублении: траншее, канаве, овраге, яме;

- при полном отсутствии укрытий следует разбежаться в разные стороны;

- дождаться сигнала отбоя опасности.

Что делать при внезапной атаке БПЛА?

- услышав звук приближения беспилотника, нужно сохранять спокойствие и спрятаться в ближайшем здании или укрытии;

- позвонить по номерам 102 или 112 и сообщить информацию о месте падения беспилотника ;

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде открылся первый в России испытательный центр для беспилотников. Он находится на двух площадках: стационарная - «Обдорск», мобильная - на базе двух вездеходов «Бурлак».

«Обдорск» включает два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники, проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочную площадку.

Мобильная площадка создана на базе двух вездеходов «Бурлак», оснащенных всем необходимым для полетов аппаратов. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам.

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