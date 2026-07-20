Погода на Ямале с 20 по 26 июля 2026 года: на смену прохладе придут жара и яркое солнце

Погода на Ямале с 20 по 26 мая Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 20 по 26 июля 2026 года ,жителей Ямала ждут температурные качели. Так, в начале недели столбики термометров будут показывать примерно +27 градусов, но затем начнется потепление, и уже к четвергу воздух охладится до +18 градусов, а в выходные снова придет жара.

Что касается осадков, они пройдут далеко не во всех муниципалитетах и обещают быть слабыми.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +23. В понедельник, со среды по пятницу и в воскресенье будет облачно с прояснениями. А во вторник и субботу пройдет небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 757 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 94 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +24. Наступившая неделя окажется для новоуренгойцев больше ясной: солнце можно будет увидеть со вторника по субботу. А в понедельник и воскресенье оно будет скрыто тучами или облаками. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 81 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +25. На этой неделе ноябрян ждет вполне ясная погода: яркое солнце будет светить во вторник и с четверга по субботу. А в понедельник, среду и воскресенье ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный с переходом на северный от 2 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 23 до 71 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +24. Как и в окружной столице, вторник и суббота выдадутся немного дождливыми, а все остальные дни - с прояснениями. Ветер восточный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 30 до 93 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +25. Все семь дней в городе обещаются жара и солнце, которое будет согревать муравленковцев своими лучами. Ветер восточный с переходом на северный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 20 до 72 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +25. С понедельника по воскресенье над головами губкинцев будет светить яркое солнце, и ни одна тучка не испортит этой идиллии. Ветер восточный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 25 до 74 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +25. В понедельник и вторник синоптики обещают переменную облачность, а в среду - кратковременный дождь. Четверг, наоборот, будет ясным, пятница - пасмурной, суббота - с прояснениями, а воскресенье - немного дождливым. Ветер северо-западный с переходом на северный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 81 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +25. С понедельника по субботу над головами таркосалинцев будет светить солнце, изредко закрываемое небольшими облачками. А в воскресенье ожидается пасмурная погода. Ветер восточный с переходом на северный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 75 %.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.