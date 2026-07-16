Фото: скриншот документа

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал результаты расследования крушения вертолета Ми-8, которое произошло 21 февраля 2026 года неподалеку от поселка Панаевск.

Напоминаем, что ранним утром вертолета Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и семь пассажиров, совершил аварийную посадку, не долетев всего лишь 280 метров до аэродрома. К счастью, никто из людей сильно не пострадал, а вот воздушное судно получило серьезные повреждения.

После этого Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку, которая должна была выяснить, насколько пилоты соблюдали исполнение законодательства о безопасности полетов.

И вот, спустя несколько месяцев, выяснилось, что причиной аварийной посадки стала плохая видимость - экипаж мог потерять ориентир и поступить не так, как того требовала ситуация.

«Авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т произошло днем, при заходе на посадку по правилам визуальных полетов и явилось следствием сочетания следующих факторов: внезапное ухудшение видимости в слое инверсии, потеря командиром судна устойчивого визуального контакта с ориентирами и отвлечение его внимания на сигнализацию срабатывания противообледенительной системы, приведшие к упущению им контроля за отдельными параметрами полета (нарушение пространственной ориентировки); упущения во взаимодействии членов экипажа; несвоевременное принятие решения командиром о прекращении снижения (об уходе на второй круг); вероятное попадание вертолета в режим «вихревое кольцо», - говорится в документе.

Также в отчете указано, что все члены экипажа имели действующие медицинские заключения и были допущены к полетам. А проведенное медосвидетельствования не вывило ни у кого признаков алкогольное/наркотическое опьянения.

Фото: скриншот документа

История полета

Изначально предполагалось, что судно совершит перелет по маршруту Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и обратно. Состав экипажа - командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик.

Но пассажиров, которые летели бы до Салемала, не было, и поэтому командир, по согласованию с коммерческой службой авиакомпании, принял решение не заходить на посадку в этот населенный пункт.

Перед вылетом все члены экипажа прошли медицинский осмотр и были допущены к полетам. В штурманской комнате авиакомпании командир судна и второй пилот провели предполетную подготовку, во время которой оценили фактические метеоусловия и прогноз погоды на аэродроме взлета, по маршруту и на посадочных площадках. По итогу было решено перенести взлет с 4:30 на 6:00.

Затем экипаж провел опробование двигателей, а специалисты аэропорта выполнили дозаправку до 2 800 литров.

В 5:30 первый пилот повторно проанализировал погоду и решил взлетать. На себя он взял управление судном, а помощнику доверил радиообмен.

Полет по маршруту Салехард - Панаевск проходил на высоте 200-300 метров и приборной скорости 200 км/ч. Отлетев от поселка примерно 20 километров экипаж приступил к предпосадочной подготовке и выполнил проход над площадкой, а затем принял решение приземляться с курсом 180º.

В процессе снижения по глиссаде на высоте 50-60 метров, согласно объяснениям членов экипажа, из-за попадания в инверсионный слой ухудшилась горизонтальная видимость и, как следствие, произошло увеличение угла тангажа на кабрирование более 13º, скорость вертолета стала менее 40 км/ч, а снижения - более 4 м/с.

На высоте около 30 метров командир воздушного суда предпринял попытку уйти на второй круг, но безуспешно - в 06:50 вертолет столкнулся с землей.

Следователи опубликовали видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что семья Лапсуй из небольшого поселка Антипаюта испытала один шок за другим: сначала пришло сообщение о гибели на СВО их родственника, а затем все они едва не попали в авиакатастрофу, везя тело мужчины на малую родину. Уже через несколько минут после взлета вертолет наклонился на бок и стал резко снижаться.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.