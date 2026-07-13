Погода на Ямале с 13 по 19 июля 2026 года: дожди и стабильные +20 градусов

Погода на Ямале с 13 по 19 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 13 по 19 июля 2026 года, погода не преподнесет ямальцам особых сюрпризов: в среднем столбики термометров покажут +20 градусов. Периодически будет выглядывать солнце.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +20. Эта неделя начнется для салехардцев с яркого солнца, но уже во вторник набегут тучки, а в среду и вовсе начнет накрапывать дождик, который продлится до вечера пятницы. В воскресенье ожидается облачность с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 751 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 33 до 88 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +24. Наступившая неделя окажется для новоуренгойцев больше облачной: яркое солнце можно будет увидеть только во вторник, а во все остальные дни оно будет скрыто тучами или облаками. Кроме того, в четверг пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 33 до 92 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. В понедельник и воскресенье ноябрян ждет дождливая погода, а во вторник и субботу - солнечная. Что касается оставшихся среды, четверга и пятницы, они окажутся облачными. Ветер северно-западный от 2 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 743 до 759 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 38 до 97 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +9 градусов, а днем +16. Как и в окружной столице, понедельник будет солнечным, вторник и воскресенье - облачными. А среда, четверга, пятница и суббота - дождливыми. Ветер северо-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 94 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. В понедельник будет облачно, во вторник - практически ясно, а в среду вновь набегут облака. С четверга по воскресенье пройдет дождь, но в выходные он будет непродолжительным. Ветер северо-восточный с переходом на восточный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 741 до 760 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 40 до 95 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20. В понедельник над головами губкинцев прольется дождь, во вторник и среду будет ясно, а в четверг - облачно. В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают небольшие осадки, после которых выглянет солнце. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 743 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 29 до 89 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +10 градусов, а днем +19. С понедельника по воскресенье в городе будет облачно, а в четверг пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 741 до 760 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 38 до 98 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +21. В понедельники и четверг над головами таркосалинцев заморосит дождик, а в воскресенье будет светить солнце. Во все остальные дни обещается облачность. Ветер южный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 743 до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 94 %.

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