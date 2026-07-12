Фото: Артемий Лебедев, ВК.

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев появился в новом выпуске авторского шоу «Самый хороший подкаст» (18+) в одежде от ямальского бренда. Выпуск был опубликован в субботу, 11 июля, а гостем программы стал маркетолог Максим Сироткин.

На протяжении всей записи, которая длилась более часа, Лебедев был одет в черное худи с крупной надписью: «Ямал» на груди. Автором мерча выступил ямальский спортивный бренд «Северный характер».

Для дизайнера это не первый опыт взаимодействия с регионом. В феврале 2024 года он уже рассказывал о Ноябрьске в проекте «Самые честные новости», назвав местный общественный транспорт замечательным. Кроме того, именно студия Артемия Лебедева ранее разработала дизайн ярко-желтых автобусов и остановочных павильонов для города, которые стали его визитной карточкой.

Напомним, Артемий Лебедев — это известный российский дизайнер, основатель «Студии Артемия Лебедева», которая работала над логотипами городов и схемами навигации, в том числе над схемой московского метро. Также он является автором «Ководства» — руководства по дизайну, долгое время вёл популярный блог, славится яркой и провокационной манерой общения. Лебедев известен как путешественник — заявлял, что побывал во всех странах — членах ООН, а с 2023 года занимает пост директора по дизайну в компании «ВКонтакте».

Что касается ямальского бренда «Северный характер» - это арктический бренд спортивной одежды и аксессуаров. Его философия строится вокруг идеи отразить силу, стойкость и особый дух людей, которые живут в суровых северных условиях, штаб компании находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Создатели хотят показать: холод и непогода — не преграды, а вызов, который закаляет характер.

Зачастую коллекции бренда черпают идеи из истории и культуры Ямала: в дизайнах встречаются мотивы, отсылающие к местным традициям, животным, например, мамонту, медведю, а также природным явлениям. Есть отдельные линейки, посвящённые конкретным городам региона: Ноябрьску, Новому Уренгою и Салехарду.

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