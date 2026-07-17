Афиша на Ямале с 18 по 19 июля Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 18 и 19 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Экскурсия «Засекреченный путь» (12+)

Участники экскурсии пройдут вдоль объекта 501-й стройки ГУЛАГа - заброшенной железной дороги в лагерный пункт № 76 у разъезда «Глухариный». Это секретная железная дорога, построенная в середине XX века, получила название «мертвая дорога».

Эксперты Музея Шемановского готовы делиться научными результатами, полученными при изучении строительства трансполярной магистрали. Погружение в быт строителей - их труд, отдых, повседневность - открывает диалог прошлого и настоящего. Традиции встречаются с технологиями, а антураж эпохи складывается из подлинных предметов того времени.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 18 июля

Стоимость: от 5 000 рублей

Фото: управление культуры Салехарда

Программа «Многоликий Салехард» (6+)

Центр культуры и спорта «Геолог» представляет увлекательное мероприятие - информационно-познавательную программу «Многоликий Салехард». Это серия авторских экскурсий и творческих мастер-классов, открывающих разные грани окружной столицы.

Проект будет интересен гостям и жителям города, которые хотят глубже познакомиться с культурой, историей и искусством Ямала.

Адрес: ул. Матросова, д. 31

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 220 рублей

Экскурсия по усадьбе с чаепитием (12+)

Участники экскурсии побывают в усадьбе, где бережно воссоздана обстановка обдорского быта конца XIX - начала XX веков.

Посетители смогут пройти по старинным комнатам, заглянуть в рабочий кабинет, почувствовать особую атмосферу купеческого быта и узнать, какие люди здесь жили в былые времена, какими народными ремеслами владели. Завершится экскурсия чаепитием на кухне.

Подробная информация по телефону: +7 (912) 910-12-13.

Адрес: ул. Ламбиных, д. 1

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 350 рублей

Выставка «Через центр России к Карскому морю» (0+)

В 1906 году Дмитрий Менделеев, работая над трудом «К познанию России», определил, что геометрический центр нашей страны находится на территории современного Ямала. В соответствии с названием выставки посетители «проходят» по территории округа, знакомясь с его природными зонами и их обитателями.

На выставке представлены предметы естественно научной коллекции музея, включенные в состав Музейного фонда РФ: мумифицированная голова атлантического моржа и скелет кита малого полосатика.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Салехарда

Новый Уренгой

Культурная программа «Единство народов» (12+)

Программа объединяет литературно-просветительские, познавательные и творческие элементы, способствующие развитию интереса к русскому языку, классической литературе, исторической памяти и народным традициям.

Участники вспомнят произведения Александра Пушкина, познакомятся с литературными образами русской классики, пословицами и фольклором народов России, а также узнают о культурных особенностях и традициях разных регионов страны.

В ходе программы молодежь выполнит тематические задания, и по итогу каждый получит авторские изделия с элементами каллиграфии и традиционной росписи, вдохновленные русскими народными промыслами и произведениями классической литературы.

Адрес: мкр. Оптимистов, д. 4, к. 3

Дата: 18 июля

Стоимость: от 500 рублей

Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: ЯмалЭкоДом

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 200 рублей

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 300 рублей

Ноябрьск

Фото: управление культуры Ноябрьска

Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)

Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.

Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.

Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: бесплатно

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 100 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 199 рублей

Лабытнанги

Фото: управление культуры Приуральского района

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 300 рублей

Мастер-класс по резьбе (12+)

Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 500 рублей

Муравленко

Интерактивный час «От поколения к поколению» (12+)

Участники программы познакомятся с произведениями, входящими в круг чтения разных поколений, обсудят их содержание и художественные особенности, а также выполнят познавательные задания, направленные на развитие читательской грамотности и понимания литературных образов.

Практический блок включает создание художественных работ по мотивам литературных произведений, что способствует закреплению полученных знаний и развитию творческого мышления.

Адрес: ул. Ленина, д. 15 «А»

Дата: 18 июля

Стоимость: от 800 рублей

Беседа-обсуждение «Тысяча мудрых страниц» (6+)

Книги хранят не только истории, но и опыт, который передается от поколения к поколению.

Участники поговорят о том, что значит «мудрая книга», почему одни произведения читают и перечитывают, а другие забываются сразу после закрытия переплета. Вспомнят героев, которые учат добру, смелости и честности, и поделятся теми строчками, которые однажды заставили задуматься или улыбнуться.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 18 июля

Стоимость: бесплатно

Праздник «День Нептуна» (0+)

Гостей праздника ждут подвижные конкурсы, творческие мастер-классы, веселые эстафеты, много-много брызг, мягкой белоснежной пены и необычные гости - владыка морей Нептун со своими верными подданными.

Обращаем внимание, что при плохой погоде праздник перенесут.

Адрес: ул. Ленина, д. 61

Дата: 18 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: управление культуры Муравленко

Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершат увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 200 рублей

Губкинский

Книжная выставка «Тепло домашнего очага» (0+)

Это книжная выставка, приуроченная ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Экспозиция посвящена вечным ценностям - верности, заботе, взаимопониманию и душевному теплу, которые хранит домашний очаг.

Посетители увидят издания, рассказывающие об истории возникновения праздника, сборники семейных преданий, легенд и притч, позволяющие проследить эволюцию семейных традиций на Руси.

Адрес: ул. Аэродромная, д. 12

Дата: 18 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: централизованная клубная система Губкинского

Выставка фалеристики «ЗНАКовая выставка» (0+)

Губкинцев приглашают на выставку фалеристики «ЗНАКовая выставка», на которой представлены значки советского периода различной тематики: октябрятские, пионерские, комсомольские, памятные знаки съездов и комсомольских строек, наградные и юбилейные экземпляры. Также разделы выставки посвящены космической и спортивной тематике, символике городов и республик СССР, детским значкам с изображением героев мультфильмов.

Каждый экспонат - это маленький рассказ о времени: за ним стоит конкретное событие, достижение или традиция.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 40 рублей

Мастер-класс «Ямальская керамика» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с основными техниками гончарного искусства и создадут уникальное изделие из глины, которое после сушки и обжига заберут с собой.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 500 рублей

Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)

В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.

Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 18 и 19 июля

Стоимость: от 40 рублей

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