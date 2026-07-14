Фото: группа «Тайны Мангазеи и Ямбурга», соцсеть «ВКонтакте»

На Ямале стартовала историко-географическая экспедиция «От Ямбурга до Ямбурга». Ее участники - члены Русского географического общества - на реплике поморского карбаса доберутся из Обской губы в Тазовскую, пройдя исторический маршрут по «Мангазейскому морю», а также займутся поиском остатков факторий, рыбозаготовительных станций XIX–XX веков и проведут экологические наблюдения.

Открытия и находки на заставили себя ждать. Например, на фактория Епоко ученым удалось обнаружить мануфактурные скобяные изделия: скобы, дверные металлические крюки и керамические грузила - все то, что когда-то пользовалось спросом и продавалось ненцам.

А на мысе Парусный, неподалеку от устья реки Хейм-Паюта, путешественникам попались семь мелких фрагментов тонкостенной керамики, украшенной гребенчатым орнаментом. Их ориентировочная дата - средние века, VI (IX) - XII века нашей эры.

Фото: группа «Тайны Мангазеи и Ямбурга», соцсеть «ВКонтакте»

Кто оставил данные фрагменты? Пока неясно. Понятно лишь, что это была временная стоянка людей - следов каких-либо жилищ не сохранились.

Еще один сюрприз мыса - фрагменты деревянных изделий длиной 2,5-2,7 метров со следами обработки и вбитыми коваными гвоздями. Вероятно, это остатки деревянных построек старой фактории.

Фото: группа «Тайны Мангазеи и Ямбурга», соцсеть «ВКонтакте»

Фото: группа «Тайны Мангазеи и Ямбурга», соцсеть «ВКонтакте»

По итогам экспедиции планируется создание документального фильма и издание книги.

История экспедиции тесно связана с прошлым Ямбурга. В 1863 году российский исследователь Юрий Кушелевский впервые нанес на карту мыс Ямбург-Сале (восточное побережье Тазовского полуострова), а позже в этом районе появилась фактория Ямбург.

До революции здесь торговали российские и иностранные предприниматели, затем работали первые советские научные экспедиции, проходила коллективизация коренного населения. Кстати, в годы Великой Отечественной войны жители фактории, бывшей центром одноименного сельского совета, активно помогали фронту.

Спустя десятилетия название «Ямбург» получило одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений страны, а на западном берегу Тазовского полуострова разместился вахтовый поселок.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на раскопках легендарной Мангазеи нашли редкие детали древних судов поморов и сибирских купцов: доску от верхней части борта с остатки красной краски и массивные фрагменты шпангоутов, сохранившихся в хорошем состоянии. Не исключено, что часовня Василия Мангазейского, а возможно и гроб, были сделаны из деталей такого же коча. Город испытывал дефицит в строевом лесе, поэтому прибывшие корабли часто разбирали, а затем их детали использовали для строительства.

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