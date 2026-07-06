Погода на Ямале с 6 по 12 июля 2026 года: на смену прохладе вновь придет жара, но зарядят дожди

Погода на Ямале с 6 по 12 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 6 по 12 июля 2026 года, жителей Ямала ждут температурные качели. Так, в начале недели столбики термометров будут показывать примерно +18 градусов, но затем начнется потепление, и уже к выходным воздух прогреется до +26 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +22. Эта неделя начнется для салехардцев с яркого солнца, но уже во вторник набегут тучки, а в среду и вовсе будет накрапывать дождик. С четверга по пятницу обещается облачность, а в субботу и воскресенье - осадки. Ветер северный с переходом на восточный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 36 до 93 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +10 градусов, а днем +20. Наступившая неделя окажется облачной: яркое солнце можно будет увидеть только в понедельник, а во все остальные дни оно будет скрыто тучками. Кроме того, в четверг и в выходные пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 23 до 94 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +22. В понедельник, вторник и среду ноябрян ждет солнечная погода, в четверг вдруг зарядит дождь, а в пятницу будет облачно с прояснениями. Что касается выходных, они обещают быть богатыми на осадки. Ветер восточный с переходом на северно-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 97 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +22. Как и в окружной столице, понедельник будет солнечным, вторник - облачным, а среда - дождливой. С четверга по пятницу обещается облачность, а в выходные - осадки. Ветер северный с переходом на восточный 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 36 до 93 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +23. В понедельник будет облачно, а во вторник и среду - ясно. В четверг вновь набегут небольшие облака, в пятницу пройдет дождь, а в субботу обещается малооблачность. В оставшееся воскресенье опять нагрянет дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 757 до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 98 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +21. С понедельника по четверг над головами губкинцев будет светить яркое солнце. В пятницу и субботу синоптики обещают облачность, а в воскресенье - дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 25 до 98 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +10 градусов, а днем +21. В понедельник и вторник в городе будет малооблачно, в среду - облачно, а с четверга по воскресенье пройдет дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 35 до 97 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +20. С понедельника по среду и в пятницу над головами таркосалинцев будет светить яркое солнце, а в четверг и выходные пройдет дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 754 до 765 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 26 до 99 %.

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